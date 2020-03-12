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5 индикаторов потенциальной рецессии в США.

13:27. 12 марта 2020 238 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Тревожные страхи о том, что быстро распространяющийся коронавирус разрушит глобальные цепочки поставок и приведет экономику к рецессии, захватывают инвесторов. На Уолл-стрит бурлили страсти: в течение трех дней индекс Dow Jones Industrial Average демонстрировал размах в 1000 пунктов или более.

В условиях неопределенности на рынках Bank of America создал список возможных индикаторов рецессии для мониторинга состояния рынков и экономики:

1. Снижение потребительских настроений в США.

Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт на прошлой неделе отмечал, что потребитель в США является «ключом к тому, измеряется ли глобальный экономический спад в месяцах, а не в неделях». Индекс доверия потребителей Conference Board показал значения меньше ожидаемых 132,6 на фоне неоднозначной ситуации с распространением коронавируса: 130,7 в феврале (против 130,4 в январе). В целом, сильный потребитель является центральным звеном для экономики США, испытывающей воздействие торговой войны с Китаем и очередной кризис в области здравоохранения.

2. Падение уровня доверия малого бизнеса ниже 100.

Падение уровня доверия малого бизнеса (The NFIB Small Business Optimism Index) рассматривается как признак, предупреждающий о замедлении экономики. В настоящее время индекс находится на 104,3. Если индекс оптимизма для малого бизнеса NFIB опустится ниже 100, это может свидетельствовать о наступлении рецессия, считает Хартнетт. 

3. Число заявок на пособие по безработице выше 250 000.

По мнению стратега из Bank of America, когда число заявок на пособие по безработице превышает 250 000, это может означать, что наступает рецессия.

Министерство труда США заявило в четверг, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось на 3000 человек с учетом сезонных колебаний до 216 000 человек.

То есть, несмотря на вспышку коронавируса, данные подтверждают, что рынок труда находится в хорошем состоянии. В феврале экономика США добавила 273 000 рабочих места, превзойдя ожидания в 175 000 новых рабочих мест в прошлом месяце. Уровень безработицы также снизился до 3,5%, достигнув самого низкого уровня за последние 50 лет.

4. Низкая ипотечная активность в США.

Еще одним индикатором Bank of America считает ипотечную активность: если меньше людей подадут заявки на ипотеку, это будет негативно для экономики. Чтобы отслеживать снижение активности покупки ипотеки, аналитики банка используют показатели Индекса ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association Purchase index).

5. Оценка вероятности переизбрания президента Трампа.

Bank of America  считает, что снижение вероятности того, что президент Дональд Трамп будет переизбран, может привести к падению рынков. Аналитики используют для мониторинга показатели Oddschecker.com, демонстрирующие, что вероятность переизбрания действующего президента упала до 58% с 62% 20 февраля. При этом шансы бывшего вице-президента Джо Байдена возросли в тот же день с 4% до 36%, а сенатора Вермонта Берни Сандерса понизились с 17% до 6%. На Уолл-стрит, как правило, считают, что, хотя Байден не причинит вреда, но Трамп находится в «бычьем тренде» и более оптимистичен в отношении акций и экономики. 

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-indikatorov-potentsial-noi-retsessii-v-ssha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3549 2993
    Женечка 12 марта 2020 в 15:56

    Переживаю за американцев. Сейчас на балансе ФРС находится активов на 4,4 трлн. долларов . Если ФРС скупит всю экономику США, как будет называться этот экономический строй? Может Ленин был прав: после капитализма наступает социализм?

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