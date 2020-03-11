Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Вы счастливы? Что мешает быть счастливым, любящим и любимым?

15:51. 11 марта 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл жизни.
Алексей Орлов.

4 апреля 2020 года в городе Москва состоится семинар «Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл жизни». Практическое применение знаний.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

- Можно ли управлять судьбой? Если можно, то что главное в управлении?
- Кто управляет судьбой? Что значит управлять? Существует ли судьба и рок? В чём их отличия?
- Что такое Смерть?
- Можно ли изменить дату своей смерти и избавиться от Кармы?
- Что такое карма или кто такая Карма?
- Как наладить взаимодействие в семье, на работе…
- Что такое виртуальные (возможные) пространства. Как с ними работать? Кто может управлять виртуальными пространствами?
- Можно ли увеличить длительность жизни человека?
- С какого времени определяется предназначение человека?
- Как помочь себе узнать свое предназначение.

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

Желаю ДОБРА!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UL8KaYgDDx8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
... то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, - вот цель и смысл... не должны зависеть от Бога? - Любящий человек желает добра любимой, а... всего прочего – освобождения любимой от Любящего. Из Э. Мелло Человечность начинается...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... проблемах родителей. Которые мешают им самим и их детям быть счастливыми. А кто... только те, у кого были любящие их дети, смогли выжить… Сами... при этом чувствовать себя счастливыми, что самое интересное. А что делаем мы, сегодняшние...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... обладания чем-то, музыка, природа, любящий взгляд, доброе слово, какая-то... не так сильно желаем быть счастливыми, сколько боимся быть несчастными. Ж. Жирар, 1765... почувствовать себя счастливым прямо сейчас, сию минуту? Если нет – что мешает? Нужна ли...
ЖЕНЩИНА - КАК БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ БЛАГОДЕНСТВИЯ И СЧАСТЬЯ НЕ ПОДАВЛЯЯ МУЖЕСТВЕННОСТЬ СВОИХ МУЖЕЙ
...по пятам. Потому что в своем счастливом и удовлетворенном внутреннем состоянии... него все то, что помогало ему быть мужчиной? Сейчас он..., не нужно отвлекать и мешать. Наконец он сел с...-самой. Самой красивой, самой любящей, самой нежной, самой непредсказуемой....
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... седого старца. Она была так счастлива, что даже забыла поблагодарить его, оказавшись..., всё это присутствует в Любящем. И только Любящий отдаёт, ничего не ожидая... о том, как всё должно быть, мешают нам наслаждаться тем, как всё...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
... Собой – долг быть Счастливым? – С.) Долг – это любовь к тому, что Сам приказываешь... порок спотыкаюсь, Добродетель незаметна – не мешает? – С.) Добродетель, как и ... повелевать всеми вещами как воля любящего – тогда зарождается добродетель. Когда презираешь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)