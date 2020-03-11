Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.

Украинская сторона продолжает игнорировать выполнение обязательств по Минским договоренностям и комплекса мер по разведению сил и средств на установленных участках, особенно в преддверии проведения встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Так, за минувшие сутки боевики 128 огшбр ВСУ под командованием Гончарука 5 раз обстреляли район н. п. Петровское с применением вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ночью каратели из 10 огшбр по приказу военного преступника Зубанича открыли огонь из 122-мм артиллерии по жилым кварталам н. п. Саханка, в результате чего получили повреждения два жилых дома по адресу ул. Конституции, д. 15 и 16 (повреждены остекление и фасады зданий).

К тому же сегодня в 07:15 со стороны 59 бригады Шаповалова в направлении н. п. Гольмовский велся огонь с применением СПГ и зенитных установок, в результате чего повреждены шесть жилых домов:

по ул. Федосеева, 6, 8, 10 и 13 — повреждены фасады, кровля и остекление;

по ул. Никитовское шоссе, 5 — поврежден фасад и остекление;

по ул. Никитовское шоссе, 7 — повреждена магистраль отопления частного дома.

Как мы сообщали ранее, в результате вражеских обстрелов со стороны 92 бригады Кокорева поврежден жилой дом в н. п. Крутая Балка по адресу ул. Широкая, 24 (повреждены остекление и фасад здания).

Открытие огня по жилым кварталам Республики, а также вблизи участка разведения сил и средств «Петровское» в очередной раз демонстрирует явное нежелание противника прекратить ведение боевых действий на Донбассе и его стремление любыми способами дестабилизировать обстановку. Все действия украинской стороны направлены на срыв переговоров в Минске и мирных инициатив со стороны Республики.

Данные обстрелы несли провокационный характер и были направлены на отвлечение внимания от событий на донецком направлении, где вчера с направления н. п. Пески противник произвёл массированный обстрел из минометов калибром 120 и 82 мм по территории Республики, а также подорвались на собственных минах два грузовика ВСУ. Противник понес «небоевые» потери: не менее пятерых военнослужащих ВСУ убитыми, шестеро раненых.

Призываем западные страны повлиять на риторику официального Киева и принудить его перейти от обещаний и громких заявлений о якобы мирных инициативах к реальным действиям.

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