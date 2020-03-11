Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2020
- 12:43 Новый герой котла на Донбассе: Мы страшно отомстим сепарам.
- 12:04 ВСУ бьют по жилым кварталам — экстренное заявление Армии ДНР.
- 11:58 Важно! Донецк подвергся массированному удару из артиллерии.
- 10:28 Экстренное заявление Армии ЛНР: Украина отправит заболевших коронавирусом на Донбасс.
- 03:00 На Донбассе готовят масштабную спецоперацию «Аркан» (ВИДЕО).
- Вчера 22:19 «На фронте ад», — пособники карателей в панике.
- Вчера 21:46 Военные ЛНР уничтожили ударный беспилотник ВСУ (ФОТО).
- Вчера 21:00 Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ.
Новый герой котла на Донбассе: Мы страшно отомстим сепарам
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ВСУ бьют по жилым кварталам — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Украинская сторона продолжает игнорировать выполнение обязательств по Минским договоренностям и комплекса мер по разведению сил и средств на установленных участках, особенно в преддверии проведения встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.
Так, за минувшие сутки боевики 128 огшбр ВСУ под командованием Гончарука 5 раз обстреляли район н. п. Петровское с применением вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ночью каратели из 10 огшбр по приказу военного преступника Зубанича открыли огонь из 122-мм артиллерии по жилым кварталам н. п. Саханка, в результате чего получили повреждения два жилых дома по адресу ул. Конституции, д. 15 и 16 (повреждены остекление и фасады зданий).
К тому же сегодня в 07:15 со стороны 59 бригады Шаповалова в направлении н. п. Гольмовский велся огонь с применением СПГ и зенитных установок, в результате чего повреждены шесть жилых домов:
по ул. Федосеева, 6, 8, 10 и 13 — повреждены фасады, кровля и остекление;
по ул. Никитовское шоссе, 5 — поврежден фасад и остекление;
по ул. Никитовское шоссе, 7 — повреждена магистраль отопления частного дома.
Как мы сообщали ранее, в результате вражеских обстрелов со стороны 92 бригады Кокорева поврежден жилой дом в н. п. Крутая Балка по адресу ул. Широкая, 24 (повреждены остекление и фасад здания).
Открытие огня по жилым кварталам Республики, а также вблизи участка разведения сил и средств «Петровское» в очередной раз демонстрирует явное нежелание противника прекратить ведение боевых действий на Донбассе и его стремление любыми способами дестабилизировать обстановку. Все действия украинской стороны направлены на срыв переговоров в Минске и мирных инициатив со стороны Республики.
Данные обстрелы несли провокационный характер и были направлены на отвлечение внимания от событий на донецком направлении, где вчера с направления н. п. Пески противник произвёл массированный обстрел из минометов калибром 120 и 82 мм по территории Республики, а также подорвались на собственных минах два грузовика ВСУ. Противник понес «небоевые» потери: не менее пятерых военнослужащих ВСУ убитыми, шестеро раненых.
Призываем западные страны повлиять на риторику официального Киева и принудить его перейти от обещаний и громких заявлений о якобы мирных инициативах к реальным действиям.
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Важно! Донецк подвергся массированному удару из артиллерии
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Экстренное заявление Армии ЛНР: Украина отправит заболевших коронавирусом на Донбасс
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР.
Ситуация с распространением инфекции коронавируса на Украине набирает обороты. Помимо освещенного в украинских СМИ заседания антикризисного штаба по противодействию коронавирусу под председательством премьер-министра Украины, было проведено закрытое совещание руководителей всех силовых структур и министерства здравоохранения.
По информации от нашего источника в Генеральном штабе ВСУ, чтобы избежать распространение коронавируса в столице и западных областях Украины, граничащих со странами ЕС, а также исключить протесты, силовиками было принято решение организовать эвакуацию заболевших и имеющих симптомы коронавируса в инфекционное отделение Северодонецкой многопрофильной больницы № 2, на базе которой организовать карантинную зону для излечения больных.
Для обеспечения необходимого количества медперсонала предписано:
— откомандировать в Северодонецк врачей-инфекционистов из госпиталей Министерства обороны и МВД, а также медиков гражданских лечебных учреждений, которым предлагается выплачивать дополнительные премиальные денежные средства;
— создать запасы медикаментов из расчета на излечение двух тысяч человек, а также подготовить камеры для сжигания отработанных медицинских средств;
— подразделениям государственной пограничной службы, несущим службу на КПВВ через линию разграничения сторон, предписано ограничить переход жителей Республик на подконтрольную Украине территорию;
— подразделениям национальной гвардии необходимо обеспечить круглосуточную охрану больницы, где размещены инфицированные, а СБУ — принять все возможные меры для предотвращения распространения панической информации на территории Украины.
Северодонецк — административный центр оккупационной «Луганской облгосадминистрации».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбассе готовят масштабную спецоперацию «Аркан» (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Оба обстрела совершены по приказу военного преступника Шаповалова на дебальцевском направлении.
Боевики 59 бригады из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного и стрелкового оружия подвергли обстрелу район н.п. Логвиново, а н.п. Лозовое обстреляли из станкового противотанкового гранатомета.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Шаповалова.
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.
Помимо использования комплексов РЭБ «Буковель-АД», для подавления каналов управления БПЛА ОБСЕ, боевики 59 бригады разместили в районе н.п. Возрождение комплекс ЗРК «Оса-АКМ», который, по приказу Шаповалова, должен уничтожать беспилотники международной Миссии, выполняющие полёты над оккупированной ВСУ территорией.
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Отмечается острая нехватка личного состава в подразделениях и частях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС».
Одной из основных причин некомплекта по-прежнему является большое количество самовольно оставивших части военнослужащих.
По имеющейся информации, количество дезертиров уже превысило две тысячи человек, из которых удалось привлечь к ответственности лишь 150 человек, более 1000 находятся в розыске.
В связи со сложившимся положением, командование ВСУ с 1 апреля планирует проведение широкомасштабной операции по поиску беглецов под кодовым наименованием «Аркан».
Примечательно, что к поимке дезертиров в зоне «ООС» привлекается весь личный состав подразделений воинской службы правопорядка, национальной гвардии, МВД, а также 8 и 3 полки спецподразделения сил ССО. Информационное прикрытие разыскных мероприятий будет осуществлять 74 центр информационно-психологических операций.
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По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», в 46 бригаду прибыл главный старшина ВСУ в целях проведения работы с личным составом по убеждению военнослужащих заключать контракт на продолжение прохождения службы в зоне «ООС» в составе других подразделений после ротации.
Убеждая военнослужащих в приоритетах участия в карательной операции, представитель Генерального штаба рассказывал о якобы возможности после второго срока в «ООС» пройти обучение и получить продвижение по службе.
Также аргументом выдвигается, что в ходе реформирования ВСУ боевикам в «ООС» повысят премии, а в случае убытия их в пункт постоянной дислокации велика вероятность попасть под сокращение в связи с оргштатными мероприятиями и изменением званий по образцу НАТО.
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Украинское правительство продолжает усложнять обстановку на пунктах пропуска, спекулируя на мировой истерии, связанной с коронавирусом.
На всех контрольных пунктах въезда-выезда на подконтрольной Украине территории военно-политическим руководством Украины введены ограничения, которые якобы состоят в тщательном проведении осмотра.
На самом деле украинские военные намеренно затрудняют пересечение КПВВ жителями Республик, создавая искусственные очереди.
Боевики, воспользовавшись ситуацией, организовали очередные поборы с мирных жителей за беспрепятственный пропуск, а отказавшихся платить не пропускают либо задерживают, ссылаясь на признаки вирусных заболеваний.
Больше всего от беспредела украинских пограничников страдают люди преклонного возраста, которые не имеют возможности отблагодарить боевиков.
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«На фронте ад», — пособники карателей в панике
Украинские войска на Донбассе несут серьезные потери. Об этом сообщает «волонтер» Наталья Юсупова.
«Ещё с утра мы знали, что идёт бой, что подбита наша машина, много раненых и есть погибшие. Уже есть официальная информация, есть посты журналистов, Бутусова и Цаплиенко, есть ужасные фото, раненых больше 10 человек, число погибших ещё толком никто не знает», — написала она на своей странице в соцсети.
«За 10 дней марта около 40 раненых и 9 погибших, такого не было с 16 года», — отмечает пособница оккупантов.
«Наши СМИ говорят о чем угодно, коронавирус гораздо важнее. Начинают новости с обзора Италии, Китая, а о войне потом и немного. А на фронте ад, наши парни умирают по дороге и в госпиталях, ожоговые, пулевые и осколочные ранения. Мы все знаем, что там тяжёлые, а нам доктора рассказывают, что средней тяжести и легкие. О контуженных вообще не говорят», — рассказывает Юсупова.
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Военные ЛНР уничтожили ударный беспилотник ВСУ (ФОТО)
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили в районе поселка Калиново ударный беспилотник ВСУ кустарного производства. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.
«В нарушение Минских договоренностей украинские боевики, помимо провокационных обстрелов, продолжают активно применять ударные беспилотные летательные аппараты, терроризируя мирное население Республики.
Так, сегодня Народной милицией в очередной раз был предотвращён террористический акт, направленный против мирного населения Донбасса.
Беспилотный летательный аппарат ударного типа, направленный боевиками 72 бригады в сторону жилых домостроений населенного пункта Калиново, был обнаружен экипажем станции РЭБ «ТРИТОН-М1» и сбит профессиональными действиями военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР.
Беспилотник кустарного производства был оборудован устройствами сброса боеприпасов и нес боекомплект из 4 гранат кумулятивного типа для разрушения сооружений, с применением которых командир 72 бригады Богомолов намеревался осуществить прицельную бомбардировку жилых домостроений н. п. Калиново и, в преддверии встречи трёхсторонней контактной группы в Минске, обвинить в обстреле подразделения НМ ЛНР.
Мы призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт подлой провокации со стороны ВСУ с целью предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Украинское командование продолжает доказывать свою беспринципность, а также открытое игнорирование запросов СЦКК на введение режима прекращения огня и выполнение обязательств в соответствии с Минскими договоренностями в целом.
Так, сегодня в 17:40 боевики 92 бригады ВСУ по приказу Кокорева открыли огонь со стороны н. п. Авдеевка в направлении н. п. Крутая Балка с применением минометов калибром 82 мм, в результате которого повреждено остекление и фасад дома по адресу: ул. Широкая, 24.
Дополнительная информация по жертвам среди мирного населения и разрушениям гражданской инфраструктуры уточняется.
Призываем международных наблюдателей зафиксировать преступные действия украинской стороны и добиться выполнения украинскими оккупантами действующих договоренностей об отведении запрещенного вооружения.
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