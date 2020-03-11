Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 марта 2020
- 05:00 «Слава Богу, армии и русским»: сирийцы рассказали о больших изменениях (ВИДЕО).
- 03:44 СБ ООН одобрил договор с террористической организацией.
- Вчера 23:00 США назвали условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot.
- Вчера 22:10 Фермеры против мигрантов.
- Вчера 21:24 МО РФ о “Панцирях” в Идлибе.
- Вчера 20:10 США перебрасывают в Ирак системы ПРО.
«Слава Богу, армии и русским»: сирийцы рассказали о больших изменениях (ВИДЕО)
В кварталы Алеппо, еще буквально пару недель назад регулярно подвергавшиеся обстрелам со стороны бандформирований, возвращается мирная жизнь. Открываются кафе и магазины.
Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Местные жители рассказали нам о том, как изменилась обстановка в самом крупном городе Сирии.
— Расскажите нам о ситуации в настоящее время.
— Всё слава Богу, благодаря сирийской армии и русским друзьям наши территории освободили от боевиков. Обстановка нормализовалась.
Другой сириец сообщил об обстановке в сельской местности под Алеппо:
«В деревне Хавар, слава Аллаху, благодаря армии все спокойно. Когда здесь были террористы, процветало мародерство и разграбление, мне даже пришлось закрыть свой магазин и уехать. А сейчас сирийская армия выгнала боевиков. Люди потихоньку начинают возвращаться в свои дома, все возвращаются к обычной жизни».
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СБ ООН одобрил договор с террористической организацией
По накатанной.
1. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил и поддержал договор США с Талибаном. Стоит отметить, что все прогрессивное мировое сообщество приветствует договоренности с пока еще террористической организацией, которая на прошлой неделе завалила кучу людей в Афганистане. О дивный новый мир.
2. Стоит также отметить, что убийства на прошлой неделе дали результат – США надавили на президента Афганистана ради спасения договора и афганское правительство согласилось отпустить 5000 пленных талибов, которых США отдали Талибану. Президент Гани уже подписал указ, согласно которому уже отпустили 1000 талибов. Как выяснилось на практике, добрым словам и массовыми убийствами можно достичь большего, чем просто добрым словом. Если бы пленных сразу освободили, то большого числа жертв могло бы и не быть. Данная история служит достаточно наглядной иллюстрацией того, насколько Трампу нужна работающая сделка с Талибаном до выборов президента США. И что главное – хорошо видно, что лидеры Талибана понимают затруднения Трампа и откровенно играют на этом, действия с позиции силы.
3. Также США официально начали сокращение контингента в Афганистане до 8600 человек, как они условились с Талибаном в Дохе. Можно ожидать, что при ускорении этого процесса, мы увидим сопутствующий исход войск сателлитов США по НАТО. Разумеется, в стране останется еще немало ЧВКшников, но сокращение контингента де-факто означает сокращение реальных зон контроля, которые будет подминать под себя Талибан. Кроме того, Пентагон официально заявил, что он поддерживает операции Талибана против ИГИЛ в провинции Нангархар.
4. Демократическая партия обвиняет Трампа в победе Талибана в войне в Афганистане. Несколько странные обвинения, так как Трамп лишь признал очевидное – война была проиграна при Буше-младшем и Обаме, но никто ведь не хочет отвечать за провалы, поэтому проще все валить на агента Дональда, которому по наследству досталась давно проигранная и бесперспективная война (то, что войну выиграть не получится, Пентагон признал еще при Обаме), из которой он так торопливо пытается сбежать, уже не обращая внимания на приличия, прямо говоря, что он не хочет, чтобы американцы занимались полицейскими функциями в Афганистане еще 20 лет. Трамп также выразил надежду, что и Талибан после 19 лет войны тоже устал. Но судя по его активности, это прямо скажем сомнительная надежда.
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США назвали условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot
Турция не получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые она просит, пока не вернет в Россию комплексы С-400, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
«Позиция министра (обороны США Марка Эспера) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года — ред.). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400 (России)», — заявил Хоффман на брифинге.
Дискуссия о возможности поставок Patriot Турции возобновилась на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где были столкновения между турецкими и сирийскими военными.
Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.
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Фермеры против мигрантов
Трэш на границе Турции и Греции продолжается. Греческий фермер применяет трактор против пограничной угрозы, опрыскивая пограничный забор свиной мочой (также есть версии, что обливали водой или пестицидами).
Греция отказывается сотрудничать с Турцией и поддаваться шантажу Эрдогана и просит помощи у ЕС, чтобы покончить с происходящим.
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МО РФ о “Панцирях” в Идлибе
В дополнение к теме https://colonelcassad.livejournal.com/5700126.html о сегодняшнем хвастовстве сирийцев и турок на тему того, кто и сколько чего уничтожил.
МО РФ прокомментировало заявления Эрдогана о 8 уничтоженных в Идлибе "Панцирях".
Если коротко, то в минобороны заявили, что Эрдогана обманули и большая часть "Панцирей" вообще занимается прикрытием Дамаска, а в Идлибе работало 4 комплекса из них 2 получили повреждения и сейчас восстанавливаются.
«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением. В Минобороны указали, что основные силы ПВО сирийских военных, включая «Панцири», «были и остаются сосредоточены» на прикрытии столицы Сирии.
«Подразделения сирийских вооружённых сил в районе зоны деэскалации «Идлиб» прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь». В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время «завершается их восстановление»..
https://russian.rt.com/world/news/727162-minoborony-erdogan-idlib – цинк
Жалко, что не дали статистику по работе "Панцирей" в Идлибе.
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США перебрасывают в Ирак системы ПРО
Американские военные перебрасывают в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны для отражения возможных нападений со стороны Ирана. Об этом сказал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.
«Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана», — рассказал Маккензи во время выступления на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.
При этом генерал не уточнил, о каких именно комплексах ПРО и ПВО идет речь.
Напомним, в январе американские военные даже не пытались сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым США базам в Ираке из-за отсутствия у американцев средств ПРО в этом регионе.
Тогда иранцы выпустили ракеты класса «земля-земля» по двум американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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