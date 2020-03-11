Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 марта 2020

В кварталы Алеппо, еще буквально пару недель назад регулярно подвергавшиеся обстрелам со стороны бандформирований, возвращается мирная жизнь. Открываются кафе и магазины.

Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Местные жители рассказали нам о том, как изменилась обстановка в самом крупном городе Сирии.

— Расскажите нам о ситуации в настоящее время.

— Всё слава Богу, благодаря сирийской армии и русским друзьям наши территории освободили от боевиков. Обстановка нормализовалась.

Другой сириец сообщил об обстановке в сельской местности под Алеппо:

«В деревне Хавар, слава Аллаху, благодаря армии все спокойно. Когда здесь были террористы, процветало мародерство и разграбление, мне даже пришлось закрыть свой магазин и уехать. А сейчас сирийская армия выгнала боевиков. Люди потихоньку начинают возвращаться в свои дома, все возвращаются к обычной жизни».

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