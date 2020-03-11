Размеры известных науке астероидов в сравнении с земными объектами

Как говорил еще Брюс Уиллис: «Нет-нет, уж лучше мы к вам!»

Падение на Землю гигантского астероида — популярный сценарий апокалипсиса, более того, он входит в топ-8 самых вероятных версий конца света , немного уступая только ядерной войне и глобальному потеплению.

Чтобы астероид мог уничтожить все живое на нашей планете, ему нужно быть диаметром 10 км. Таких товарищей в нашей Солнечной системе ученые насчитали аж 127, и это только тех, кто согласился встать на учет!

Вдохновленный этой жизнеутверждающей информацией, YouTube-канал MetaBallStudios сделал видео, в котором показал размеры разных астероидов Солнечной системы в сравнении с различными объектами на Земле: человеком, автомобилем, Эйфелевой башней и городом Нью-Йорком. В ролике представлены и четырехметровые крохотули-астероиды, и гиганты диаметром 939 километров.

Самый маленький из астероидов — 2008 TC3 — врезался в Землю в 2008 году и практически полностью сгорел в атмосфере. Его обломки упали в районе Судана.

Самый большой астероид в списке — Церера. Она, правда, числилась в астероидах до 2006 года, а сейчас считается карликовой планетой. Находится Церера в поясе астероидов. Ее диаметр — 939 км.

Как считают ученые, астероид, упавший на Землю около 65 миллионов лет назад и погубивший во цвете лет динозавров, был от 4,1 до 4,4 км в диаметре.

А вот и само впечатляющее видео.

Источник: https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/razmery-izvestnykh-nauke-asteroidov-v-sravnenii-s-zemnymi-obektami-video/?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr