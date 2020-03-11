Путин тогда не шутил: «Если драка неизбежна, надо бить первым»

Юрий Подоляка

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Несколько лет назад президент России Владимир Путин сказал, «если драки избежать нельзя, надо бить первым». И сегодня по действиям России видно, что ее лидер тогда не шутил. Он действительно так считает.Итак, нефтяная война между тремя главными игроками рынка – России, Саудовской Аравии и США, началась. Действия сторон накануне, а также сегодняшнее обрушение бирж (по нефти более чем на 20%) показало серьезность настроя сторон, а значит война идет настоящая и в конечном итоге, кто-то должен будет в ней проиграть, а значит отдать часть своего рынка победителю. Кто им окажется?В прошлый раз мы уже разобрались, кто и почему начал эту войну. Пришло время разобраться в силах сторон. И начнем мы с России.Акции ведущих российских компаний резко теряли в цене:НОВАТЭК -27,5%, Лукойл -25,6%, Сбербанк -25,2%, Роснефть -23,5%, Газпром -20,1%, ВТБ -18,4%, НЛМК -17,4%, Газпром нефть -14,5%, Норильский никель -10,5%, Евраз -14,6%.Казалось бы, ужас. Но не спешим с выводами. В этой истории есть несколько интересных моментов.Во-первых, инвестиционные программы российских кампаний уже давно не связаны с мировыми рынками, и если что кредитные линии российских банков будут для них открыты (кстати, вот вам и еще один интересный маркер по поводу такого «своевременного» перехода СберБанка под контроль российского правительства).Момент второй. Как это уже было в Китае, пользуясь паникой иностранцев, Москва может воспользоваться ситуацией и задешево скупить акции собственных резидентов.И думаю, все это мы с вами увидим.Но пока не это главное. Что будет с устойчивостью российской экономики. Бюджет России рассчитан на стоимость нефти 40$ за баррель. Причем нефти марки Urals, которая на момент написания статьи (после утреннего обвала) стоит на мировых площадках примерно 34,8$ за барр.То есть сегодняшняя ситуация не особо повлияет валютные резервы РФ. Но главное, даже не в этом. За последние годы, находясь под давлением санкций, Москва во многом перестроила свое потребление на отечественного производителя, а значит рост курса доллара (не такой уж и резкий, по сравнению с 2014-ым), не особо скажется на уровне внутренних цен.Например, сегодня цена куска свиной вырезки в магазинах ниже аналогичной цены конца 2014 года (примерно на 10-15%, это я на своем опыте знаю, по срезу одного и того же магазина). И это несмотря на то, что за это время курс рубля существенно просел.И так по главным товарным позициям. Также не изменится особо цена и коммуналки. Здесь тоже все отечественное. Что подорожает, так это импорт и заграничный отдых. Но в этом году с ним и так похоже будут огромные проблемы, да и российские курорты будут только рады принять новых постояльцев.Но это так, пусть и существенные, но детали. У нас задача, оценить ситуацию с высоты полета. Сколько в нынешней ситуации продержится Россия. Если цена будет 35$ за баррель – бесконечно долго, с учетом ее резервов (570 млрд. $). Причем, эти деньги не будут затронуты Нацпроектами и государственными стройками под которые существует свой отдельный фонд финансирования размером еще в 125 млрд. долларов. И если война затянется лет на пять, могут возникнуть первые большие проблемы с финансированием стратегических строек.Если она упадет до 25$ за баррель, резервов у Москвы хватит лет на пять, а вот с некоторыми стройками придется ужаться гораздо раньше (уже года через два).Но похоже война так долго не продлится, так как у конкурентов дела обстоят много хуже.Здесь все просто и сложно одновременно.Во-первых, проблемы частных кампаний, которые терпят убытки, это не проблемы государства. Да это снизит рост экономики, и приведет к росту бюджетного дефицита, но в целом стабильность американской экономики пострадает мало. Но с другой стороны именно США первыми начнут сдавать свои позиции, так как цен 30$ за баррель не выдержат ни одни местные сланцевики. Проекты здесь будут заморожены и это приведет к быстрому падению добычи. Уже к концу года мы сможем увидеть перелом (рост сменится падением), а далее скорость падения будет только нарастать, стабилизируя при этом уровень цен.Это, кстати, идеальный вариант и для саудитов и россиян. Правда, вопрос, когда наступит эта самая стабилизация и смогут ли аравийцы до нее дотянуть.И это самый главный вопрос на сегодня. Если кризис продлиться пару лет, то принцы скрепя сердце и порасстратив остатки своего благосостояния (ЗВР КСА на сегодня чуть меньше 500 млрд. долларов), выдержат. Цена нефти в 35$ за баррель это примерно минус 150 млрд. долл. в год из резервов. Если цена будет 25$ за баррель, то … на пару лет в общем хватит точно, а потом останется последний актив королевства – акции кампании Saudi Aramco. Правда, тут сокрыт очень большой подводный риф. Еще недавно на фоне относительно высоких цен на нефть, саудиты могли оценивать стоимость своего актива выше 1 трлн. долл.. Но сегодня акции Saudi Aramco валятся почти также быстро, как и акции российских конкурентов. А потому в условиях продолжающейся войны, после истощения ЗВР максимум, что за них сможет королевство продержаться, – это год. Причем, затем будет полный и окончательный конец. КСА придется расстаться не только со статусом региональной державы и игрока на рынке нефти. Но и со своей независимой относительно внешней политикой. Это будет крах полный и окончательный.А потому… саудитам надо очень хорошо молиться Аллаху, чтобы американцы сдали свои позиции до того момента, как у некогда гордых и утопающих в шальных деньгах саудовских принцев останутся деньги на последнего верблюда.Как-то так мне видятся перспективы на сегодня, а как будет покажет время.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9860803.html