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Психология масс, история дипломатии и «война чужими руками»

14:53. 11 марта 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске блога, посвященного книгам, расскажу о том, что недавно прочитал. Что рекомендую прочитать, и на что стоит обратить внимание.

 

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Условия конкурса

1. Подпишитесь на канал Николая Старикова на YouTube.
2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля.
(Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy)
3. Оставьтепод этим видео любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или электронную почту — для связи.

В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия. Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/psihologija-mass-istorija-diplomatii-i-vojna-chuzhimi-rukami-113892

Метки: блог, Видео

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