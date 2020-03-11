Психология масс, история дипломатии и «война чужими руками»
В очередном выпуске блога, посвященного книгам, расскажу о том, что недавно прочитал. Что рекомендую прочитать, и на что стоит обратить внимание.
Условия конкурса
1. Подпишитесь на канал Николая Старикова на YouTube.
2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля.
(Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy)
3. Оставьтепод этим видео любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или электронную почту — для связи.
В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия. Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.
P.S. Предыдущие выпуски:
- Китай — «электронный концлагерь» или «цифровой рай»
- История одного изобретателя. Глеб Котельников
- Системный кризис отечественного образования
- Вышинский, 4-х дневная рабочая неделя, кто застраховал Гитлера
Источник: https://nstarikov.ru/psihologija-mass-istorija-diplomatii-i-vojna-chuzhimi-rukami-113892