Происходящие события, в принципе, уже описал в статье "О логике текущего момента: Что происходит и что делать...", однако данная новость будет знаковой для читателей раздела "Война Трампа" и я не мог не отметить её отдельно. Теперь предельно ясно, что в предвыборной компании против Трампа зашли с козырей и пока ему нечем на это ответить.

Повторюсь, но это необходимо для осознания ситуации, в прогнозе на 2019 год писал:

Для дальнейшего понимания происходящего, я вынужден повторить свой тезис, который озвучивал в целом ряде статей - Трамп хочет спасти США за счёт Банкстеров (условных мировых финансовых групп), Банкстреры хотят сохранить контроль над мировой финансовой системой (во главе которой печатный станок) за счёт США. Промышленным кланам Трампа в принципе всё равно, как будет называться валюта, за которую они будут продавать свои товары, Банкстерам в принципе всё равно, чьими товарами они будут торговать за деньги, которые они печатают и контролируют. В этой борьбе всё упирается в ноябрь 2020 года - выборы президента США. Это ключевая точка, после которой станет ясно, кто одержал верх. ... Я считаю, что Банкстеры и ФРС контролируют положение текущего экономического кризиса (% ставка ФРС растёт, а доллар к евро нет) и в состоянии в нужных для них момент выбить брусок еле удерживающейся башни Дженги, запустив обрушение, тем самым дискредитируя экономическую политику Трампа для его последующего проигрыша на выборах 2020 года. Какое время им может для этого понадобиться сказать очень сложно, может год, может меньше.

Как стало понятно, для раскрутки этого сценария, понадобится меньше года и он перешёл на 2020, в прогнозе к которому описывал логику грядущих событий:

То, что ФРС стратегически играет против Трампа, стало понятно 03.03.2020 года, после внеочередного снижения процентной ставки на 0,5 пунктов, которое не остановило падение на рынках акций, а у ФРС ведь есть куча других инструментов по регулировке рынка. Ответственность за падение на рынках и дальнейшее ухудшение экономики США либеральные центральные СМИ переложат на Трампа, даже если ему удастся эффективно справиться с эпидемией коронавируса в США.

СМИ конечно же начали раскручивать свою шарманку, так ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл спросил в интервью Джо Байдена: "Как вы думаете, реакция рынка это реакция на то, что рынки осознают, что президент просто не говорит им или миру или этой стране правду, об этой ситуации (эпидемии коронавируса), и рынку нужна четкая информация?”

Байден ответил: "Я считаю, что это так. Это не значит, что рынок все еще не пойдет вниз, но он не рухнет, я так не думаю. А теперь, кто может сказать? Но я думаю, что нет никакого доверия к президенту и всему, что он говорит или делает.”

Теперь взгляните на этот график:

Впервые после провала импичмента Трампу, ставки на то, что Демпартия выиграет на выборах в Конгресс США выше, чем у Республиканцев. Изменение пошло с 20х чисел февраля, после обвала финансовых рынков, на фоне истерии с короновирусом.

Шансы самого Трампа стать президентом, пока оцениваются хоть и выше остальных, но они стремительно падают, по той же причине.

Если бы всё дело было только в победе Байдена в супер-вторник на праймериз Демократов, то графики изменений у Трампа были бы резко вертикальными, как у самого Байдена.

Трамп сейчас пытается инициировать законопроект по снижению налогов, ради пиара, но этого слишком мало в текущей ситуации.

Источник: https://aftershock.news/?q=node/840735