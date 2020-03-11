Охота на крупную птицу: как немецкие самолеты сбивали из винтовок

«Огонь по воздушным целям из стрелкового оружия в ту войну почти не практиковался, — писал Миддельдорф. — Рядового солдата трудно было убедить в необходимости такой стрельбы — удача была редкой. Русские же вели огонь по немецким самолетам из всего, что стреляет. Хотя самолеты сбивались редко, все же они часто получали повреждения, на устранение которых уходило несколько дней. Кроме того, на экипаж оказывает сильное моральное воздействие сознание того, что при каждом боевом вылете он попадает под огонь противника со всех сторон. Поэтому стрельбу по самолетам из винтовок и пулеметов необходимо вести всем, если только это не демаскирует расположения войск на переднем крае или в оборонительной полосе и если это не отвлекает от выполнения главной задачи по ведению боя с наземным противником».