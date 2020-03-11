Новости Украины и Новороссии 11 марта 2020
- 11:45 За что сняли Гончарука? – Азаров.
- 09:47 Видео – готовое заявление для силовиков.
- 09:00 Украина выплатила более 1 млрд гривен по решениям ЕСПЧ.
- 01:00 Скандал: В СНБО Украины войну на Донбассе назвали внутренним конфликтом (ВИДЕО).
- 00:30 Путин прокомментировал инициативу Медведчука об участии парламентариев в «нормандском формате».
- Вчера 23:31 Глупый воришка Вакарчук.
- Вчера 22:57 Россия обвинила следствие по «Боингу» MH17 в предвзятости и игнорировании данных.
- Вчера 22:41 Зеленский обещает выполнить обязательства перед МВФ, принять закон о продаже земли и продолжить медреформу Супрун.
- Вчера 20:29 Действительно ли Зеленский хочет “вернуть” жителей Донбасса? – мнение депутата ЛНР.
- Вчера 20:10 Просим у мэра Филатова детскую площадку.
За что сняли Гончарука? – Азаров
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Видео – готовое заявление для силовиков
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Украина выплатила более 1 млрд гривен по решениям ЕСПЧ
За пять лет начиная с 2015 года Украина проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) ряд дел и выплатила истцам гигантскую сумму в 1,052 миллиарда гривен.
Такие данные привел министр юстиции Денис Малюська, как передает Главком.
Наибольшие суммы выплат пришлись на 2015–2016 годы — 560,30 млн грн и 369,12 млн грн, соответственно.
Кроме этого, Украина уплатила 38 млн грн пени за несвоевременное выполнение решений Европейского суда.
По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8 833 заявления против Украины. Из них 6 800 заявлений касались Севастополя и событий в Крыму, а также на Донбассе.
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Скандал: В СНБО Украины войну на Донбассе назвали внутренним конфликтом (ВИДЕО)
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе «внутренним конфликтом», что идет вразрез с тезисами официальной киевской пропаганды о «российской агрессии».
Скандальное заявление в эфире одного из телеканалов прозвучало в контексте будущего вступления Украины в НАТО. Сивохо, во-первых, считает, что для этого власть ничего не делает, а во-вторых, назвал войну на Донбассе гражданской.
«Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, есть боевые действия», — сказал Сивохо.
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Путин прокомментировал инициативу Медведчука об участии парламентариев в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
В Кремле проходит встреча Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На ней обсуждается инициатива подключить к «нормандскому формату» парламентариев России, Украины, Франции и Германии.
Медведчук попросил Путина подсказать Макрону и Меркель об инициативе подключить парламентариев к «нормандскому формату».
«Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат», — заключил российский лидер.
В свою очередь Володин высказался за законодательное закрепление договоренностей лидеров четырех стран.
«Мы считаем, что те договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно закреплены. А это уже удел депутатов, но, увы, до сегодняшнего дня… у нас парламенты были больше зрителями», — сказал он.
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Глупый воришка Вакарчук
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Россия обвинила следствие по «Боингу» MH17 в предвзятости и игнорировании данных
Нидерландское следствие по-прежнему игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах крушения малазийского Boeing на Донбассе и раскручивает в СМИ антироссийскую кампанию. Об этом говорится в пресс-релизе посольства России в Нидерландах.
«В связи с открывшимся в Окружном суде Гааги судебным процессом по делу о крушении 17 июля 2014 года рейса МН17 в воздушном пространстве Украины хотели бы в очередной раз высказать принципиальную оценку происходящего.
Российская Федерация стороной данного процесса не является. При этом Россия, оставаясь полностью приверженной букве и духу резолюции 2166 СБ ООН, последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии.
С этой целью наша страна оказывала и продолжает оказывать международному следствию всё необходимое содействие по каналам правовой помощи.
Вместе с тем не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и её граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии.
Для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.
При этом, однако, замалчивается такой вопрос, как незакрытие Украиной летом 2014 г. своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта.
По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации и данных об обстоятельствах произошедшего.
Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы.
Все это лишний раз дает нам повод сомневаться в объективности, непредвзятости и прозрачности работы Совместной следственной группы (ССГ), где мы были лишены возможности участия.
Не хотели бы предвосхищать решения суда. Надеемся, что в ходе состязательного процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы, озвученные стороной обвинения.
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Зеленский обещает выполнить обязательства перед МВФ, принять закон о продаже земли и продолжить медреформу Супрун
Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, Украина выполнит взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с Bloomberg, пишет 10 марта пресс-служба Администрации президента.
«Земельная реформа — это реформа и президента, и правительства — мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения, — ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу», — сказал глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что голосование по законопроекту о рынке земли во втором чтении — это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики.
«Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, — нужны отдельные люди на Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр», — отметил он.
В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование «спамом» правок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной радой.
Что касается медицинской реформы, по мнению главы украинского государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут.
Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который «дал возможность повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения».
Вместе с тем президент акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснение деталей земельной и медицинской реформ.
Зеленский также заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнит взятые на себя обязательства.
«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ, — ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформ, — ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем», — сказал он.
По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отбыть на встречу в США.
Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.
«Не только Офис Президента, не только (министр юстиции, — ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов — они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта», — сказал он.
Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава украинского государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.
«Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают», — пояснил президент.
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Действительно ли Зеленский хочет “вернуть” жителей Донбасса? – мнение депутата ЛНР
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Просим у мэра Филатова детскую площадку
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