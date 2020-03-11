Новости Украины и Новороссии 11 марта 2020

Нидерландское следствие по-прежнему игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах крушения малазийского Boeing на Донбассе и раскручивает в СМИ антироссийскую кампанию. Об этом говорится в пресс-релизе посольства России в Нидерландах.

«В связи с открывшимся в Окружном суде Гааги судебным процессом по делу о крушении 17 июля 2014 года рейса МН17 в воздушном пространстве Украины хотели бы в очередной раз высказать принципиальную оценку происходящего.

Российская Федерация стороной данного процесса не является. При этом Россия, оставаясь полностью приверженной букве и духу резолюции 2166 СБ ООН, последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии.

С этой целью наша страна оказывала и продолжает оказывать международному следствию всё необходимое содействие по каналам правовой помощи.

Вместе с тем не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и её граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии.

Для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.

При этом, однако, замалчивается такой вопрос, как незакрытие Украиной летом 2014 г. своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта.

По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации и данных об обстоятельствах произошедшего.

Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы.

Все это лишний раз дает нам повод сомневаться в объективности, непредвзятости и прозрачности работы Совместной следственной группы (ССГ), где мы были лишены возможности участия.

Не хотели бы предвосхищать решения суда. Надеемся, что в ходе состязательного процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы, озвученные стороной обвинения.

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