На что пойдет Запад при «всплытии» неудобных версий по MH17

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал возможность того, что суд по делу MH17 сможет объективно оценить обстоятельства трагедии в Донбассе....

Начало судебного рассмотрения судом обстоятельств крушения малайзийского «Боинга», которое произошло летом 2014 года в небе над Донбассом, имеет шанс стать менее политизированным, чем следствие по нему, однако тут Нидерланды могут пойти на одну уловку. Подобным образом в интервью информационному порталу «Украина.ру» высказался политолог Владимир Корнилов. Эксперт в данном контексте указал на то, что «наличие адвокатов так называемых обвиняемых», дает надежду на то, что в рамках судебного заседания будет подниматься множество неудобных для политической элиты стран Запада вопросов.

«Должны будут отвечать на неудобные для них вопросы», — заявил Корнилов, указывая на то, что в рамках этого процесса можно будет узнать много нового о данной трагедии: «О том, куда же делись ключевые вещественные доказательства — например, радары США, снимки, на которые госсекретарь США ссылался буквально через пару дней после этой трагедии».

Помимо этого, эксперт указал на возможность установления истины по факту фальсификации СБУ аудиозаписи, которую ранее пытались представить в качестве неоспоримого доказательства вины ополченцев. При этом эксперт высказал надежду на то, что в данном контексте суд обратит внимание и на виновность украинской стороны, которая разрешила пролет пассажирского авиалайнера над зоной боевых действий.

Однако возможность защиты поднять эти вопросы может привести к тому, что, при «всплытии» неудобных версий, Запад пойдет на разного рода ухищрения. Признаки подобной готовности суда по MH17 можно наблюдать уже сейчас. Корнилов отметил, что суд недавно «намекал на то, что из-за коронавируса может … вообще закрыть весь процесс от публики», если рассмотрение дела «пойдет не в том направлении». «Такая версия уже предварительно рассматривается. То есть, в принципе, что угодно там могут нарисовать», — резюмировал политолог.

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Источник: https://politpuzzle.ru/159700-kornilov-obyasnil-na-chto-pojdet-zapad-pri-vsplytii-neudobnyh-versij-po-mh17/?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr