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Масленица и НовоЛетие – неизвестные факты. Виктор Максименков. Часть 2

15:52. 11 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Масленица как празднуют.

Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 1 – https://youtu.be/a288lKK7cTo

Славяне всегда жили по Свету, поэтому и наши исконные праздники являются светлыми, соответствующими движению небесных светил. Два главных Светлых праздника Славян – Новолетие и Масленица. В этом эфире мы и разберем когда правильно праздновать эти светлые праздники, их глубинную суть и неизвестные факты.

Вся эта информация позволит людям вспомнить, как вернутся в циклы вращения Света, и жить в Гармонии с природой самого человека и всей вселенной.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HvH_mtjHGFg

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