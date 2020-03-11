Масленица и НовоЛетие – неизвестные факты. Виктор Максименков. Часть 1

Масленица как празднуют.



Автор-сказитель – Виктор Максименков

Часть 2 – https://youtu.be/HvH_mtjHGFg



Славяне всегда жили по Свету, поэтому и наши исконные праздники являются светлыми, соответствующими движению небесных светил. Два главных Светлых праздника Славян – Новолетие и Масленица. В этом эфире мы и разберем когда правильно праздновать эти светлые праздники, их глубинную суть и неизвестные факты.



Вся эта информация позволит людям вспомнить, как вернутся в циклы вращения Света, и жить в Гармонии с природой самого человека и всей вселенной.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#масленица #новолетие #история #масленичная #неделя #праздник #широкая #наследие #славянское #это #неизвестные #факты #славяне #виктор #максименков #алексей #орлов #древние #цивилизации #предков #родные #боги #2020



#Масленица #НовоЛетие #НеизвестныеФакты #Славяне #ВикторМаксименков #АлексейОрлов #Масленица2020 #ИсторияМасленицы #МасленичнаяНеделя #ПраздникМасленица #ШирокаяМасленица #ДревниеЦивилизации #НаследиеПредков #СлавянскоеНоволетие #РодныеБоги #НоволетиеЭто

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a288lKK7cTo