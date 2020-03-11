Кремль обрушил мировые рынки
Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/H4YcC44T9zs
Еженедельная передача “Стратегия и Тактика” с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.
Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6
Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
#ДеньТВ #Душенов #Фефелов #Терешкова #монархия
ВВ помнится в начале двухтысячных Душенова за колючую проволку отправил баланду кушать за анисимитизм,а тот,как только откинуля дядя Вова-супер стар!Перевоспитался в момент))))