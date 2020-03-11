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Кремль обрушил мировые рынки

20:34. 11 марта 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/H4YcC44T9zs

Еженедельная передача “Стратегия и Тактика” с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.

Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6

Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

#ДеньТВ #Душенов #Фефелов #Терешкова #монархия

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ozSm7A_OSgo

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 260 98
    Александр 11 марта 2020 в 21:23

    ВВ помнится в начале двухтысячных Душенова за колючую проволку отправил баланду кушать за анисимитизм,а тот,как только откинуля дядя Вова-супер стар!Перевоспитался в момент))))

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