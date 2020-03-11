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Истребитель Ла-5: рожденный войной

10:58. 11 марта 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал:

«Звезда» рассказывает о военной технике, которая позволила СССР одержать Победу в Великой Отечественной войне.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…

#фронтовыелегенды75

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FDLeY7Lnc_k

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8392 7346
    Руса 11 марта 2020 в 11:57

    Несмотря на тяжелое положение в 1941-42гг., в тылу Советского Союза
    эвакуированные предприятия развернули массовое производство новых танков, артиллерии, самолетов и других видов вооружения.
    Одним из них и стал истребитель Ла-5.
    Сталинским соколам он нравился, позволял им на равных сражаться против хваленых немецких асов.

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