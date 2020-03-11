Истребитель Ла-5: рожденный войной
10:58. 11 марта 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
«Звезда» рассказывает о военной технике, которая позволила СССР одержать Победу в Великой Отечественной войне.
Подробности: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…
#фронтовыелегенды75
Несмотря на тяжелое положение в 1941-42гг., в тылу Советского Союза
эвакуированные предприятия развернули массовое производство новых танков, артиллерии, самолетов и других видов вооружения.
Одним из них и стал истребитель Ла-5.
Сталинским соколам он нравился, позволял им на равных сражаться против хваленых немецких асов.