Истребитель Ла-5: рожденный войной

«Звезда» рассказывает о военной технике, которая позволила СССР одержать Победу в Великой Отечественной войне.



Подробности: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…



#фронтовыелегенды75





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FDLeY7Lnc_k