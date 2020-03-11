ФАН хочет узнать у Муратова, на какие деньги он приобретал недвижимость

Федеральное агентство новостей просит главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова прокомментировать информацию, собранную в ходе журналистского расследования «Главред «Новой газеты» Муратов прячет элитную недвижимость на 350 млн рублей».

Сотрудникам ФАН удалось выяснить, что Муратов скрывает свою выручку за написание заказных материалов, используя стандартную схему. Он переводит средства на личные счета родственников и оформляет на них недвижимость. Так, например, у гражданской жены главреда «Новой» Ирины Столяровой в собственности числятся элитные квартиры в Москве, загородные дома и участки земли. По подсчётам журналистов ФАН, общая стоимость собственности составляет по меньшей мере 350 млн рублей.

При этом официальный доход двух организаций, соучредителем которых является гражданская жена Муратова, в период с 2012 по 2018 год составил лишь 256 тыс. рублей. Зарплаты самого главреда «Новой», разумеется, также недостаточно, чтобы владеть таким имуществом и оплачивать обучение младшей дочери в элитном американском вузе.

Редакция ФАН обратилась к Муратову с официальным запросом и просит его подтвердить или опровергнуть указанные в материале сведения. Журналисты надеются, что главред «Новой» лично объяснит происхождение финансовых и имущественных активов, оформленных на родственников.

Кроме того, сотрудники ФАН направили указанные в расследовании сведения уполномоченным органам. В случае выявления нарушений с финансовой и налоговой отчетностью Дмитрий Муратов и Ирина Столярова должны быть привлечены к ответственности.