Во вторник 10 марта 2020 года Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Первоначально поправок к Конституции был внесен 20 января Президентом РФ В. В. Путиным. Далее началась деятельность Рабочей группы, куда политические партии, общественные организации, депутаты и сенаторы вносили разработанные ими поправки. В результате ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, из них были учтены порядка 200, а 175 рекомендованы к отклонению.

Законотворчество продолжилось даже в прямом эфире в день голосования, когда депутат Карелин предложил поправку «про досрочные выборы Госдумы», а Валентина Терешкова поправку «отказа от ограничения числа президентских сроков». В своем выступлении в Госдуме Путин высказался против досрочных выборов, но отчасти поддержал Терешкову.

Что же в итоге вошло в документ? Что изменится в Конституции?

Давайте разбираться.

Начнем двигаться по тому порядку, который изложен в законе, который Госдума поддержала во Втором чтении и который называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Напомню, что главы 1 и 2 (Основы Конституционного строя) не могут быть изменены без созыва Конституционного собрания (закон, который до сих пор не принят с 1993 года), поэтому изменения начинаются со статьи Конституции номер 67.

Статья 67

Что меняется. К статье 1, 67 статьи добавляется: «На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом».

Зачем, для чего. Создается возможность создать некие специальные территории в рамках РФ. Это даст возможность создать особый режим управления для территорий, которые могут войти в состав России. На первых порах, они могут управляться согласно специальному закону, в особом режиме.

Приходит время собирать камни. Не будем говорить, какие территории могут стать «федеральными территориями» — это станет ясно с течением времени.

При этом логика подобного поведения транслируется в следующей поправке в ту ж статью №67 часть 2.

Что меняется. «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Зачем, для чего. Пора положить конец тенденции передачи части российской территории соседям. Раз и навсегда. Теперь это запрещает Конституция. Можно улыбаться и разводить руками. Теперь нельзя даже публично призвать передать Курилы японцам, вообще – хоть что-то хоть кому- то.

В ту же статью № 67 также вошли поправки, которые не являются ключевыми, но которы вызвали много споров. Здесь:

— «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

— «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Поправлена неудачная формулировка, которая вызвала нарекания «дети –достояние государства». Теперь «Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах».

Статья 68

Что меняется. «Государственным языком Российской Федерации на всей

ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Зачем, для чего. Русский народ, как гоударствообразующий, русский язык как государственный. При условии гарантий права

«на сохранение родного языка, создание условий для его изучения

и развития».

Статья 69

Что меняется. «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации».

Зачем, для чего. Именно здесь сохраняется формулировка «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации». Но она относится к … гарантиям прав малых коренных народов. Изящно.

А вот права о поддержке соотечественников за рубежом не содержит никаких упоминаний «международного права».

Что меняется. «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

Зачем, для чего. Статья «на вырост», но хороша сама по себе. Защита соотечественников за рубежом всегда была одним из пунктов нашей программы.

Статья 70

Что меняется. В соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Зачем, для чего. Также статья «на вырост». В случае желания перенести какой-либо орган власти в другое место такая возможность вписана в основной закон. Проблема сосредоточенности всего и вся в Москве реально существует.

Статья 71

В ней перечисляется то, что находится «в ведении Российской Федерации».

Что меняется. Сильно дополняется пункт «т». Ранее он был таким: «федеральная государственная служба». Теперь он выглядит так:

«федеральная государственная служба; установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации».

Зачем, для чего. Это как раз «те самые поправки», которые должны начать и развивать «Национализацию элит». Отметим, что необходим запрет на владение имуществом за рубежом. Но его в этой поправке нет. Справедливости ради, заметим, что в послании президента Федеральному собранию 15 января 2020 года о запрете имущества для чиновников и не говорилось. Иными словами – хорошо, но мало.

Статья 72

Что меняется. Здесь появляется новый пункт «ж1», гласящий «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины».

Зачем, для чего. Исходя из реалий, чтобы «закрыть» тему гей-браков и прочих прелестей современного западного общества.

Статья 75

Что меняется. В пятом пункте появляется указание, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Зачем, для чего. Социальные гарантии. Наша позиция – МРОТ должен и может быть значительно больше.

Статья 77. Статья 81

Что меняется. Новые требования к Президенту и высшим должностным лицам. Закрепляется требование о постоянном проживании кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Запрет на счета и денежные средства за рубежом.

Зачем, для чего. Чтобы к власти не пришел «товарищ», или группа, тесно связанная с заграницей.

Статья 79

Что меняется. Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Зачем, для чего. Повышение суверенитета государства. Верховенство российского права.

Статья 83

Что меняется. Меняются, усиливаются полномочия президента. Он «назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности». Он «осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации». Президент «назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора». Раннее глава государства лишь вносил « в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального Прокурора…».

Зачем, для чего. Мы видим усиление президентской власти, что в российских реалиях и монархического склада мышления населения, четко задает вектор стабильности.

В этой же статье речь впервые идет о формировании Президентом Госсовета. Этот орган власти впервые появляется в Конституции: «Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.

Там же речь идет про Совет безопасности РФ: президент «формирует Совет Безопасности Российской Федерации

… возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации».

Статья 92

Что меняется. Вводится неприкосновенность для Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий Президент России может стать сенатором — пожизненно.

Зачем, для чего. Невозможно руководить страной, не имея гарантий безопасности в будущем. Поскольку на слово в политике не верят, этот принцип вписывается в Конституцию. Думаю, что это очень правильный подход, и разумеется, речь идет не о деньгах а о сложных вопросах мировой политики, после которых бывшего президента могут попросить выдать в Гаагу или Вашингтон. Путин, давший и выполнивший гарантии Ельцину, вводит неприкосновенность в разряд непреложного правила.

Статьи 95–98

Что меняется: Те же требования к депутатам и сенаторам по отсутствию второго паспорта и счетов за рубежом и т.д. и т.п.

Зачем, для чего. Национализация элит, фактический запрет на политическую должность для представителей старой, ещё ельцинской элиты, Среди части которых, второй паспорт это очень хорошо.

Поскольку поправок очень много и на вечер 10 марта в сети не найти пока конечный текст, за который проголосовали депутаты, то некоторые принципы, вошедшие в Конституцию, опишем, воспользовавшись сайтом Государственной Думы.

Проверка конституционности законов Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ дополняется возможностью Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания. В случае подтверждения конституционности закона Президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.

Именно так Путин поступит с «поправкой Терешковой», вторую версию которой президент поддержалв своем выступлении в ГД. Президент направит документ в Конституционный суд, о чем он также сказал в своей речи в Госдуме.

Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ дополняется возможностью Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания. В случае подтверждения конституционности закона Президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу. Именно так Путин поступит с «поправкой Терешковой», вторую версию которой президент поддержалв своем выступлении в ГД. Президент направит документ в Конституционный суд, о чем он также сказал в своей речи в Госдуме. Изменение численности судей КС. Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания. (Именно желанием попасть в сокращающееся число судей, вероятнее всего, и объясняется недавний демарш одного из членов КС.

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания. (Именно желанием попасть в сокращающееся число судей, вероятнее всего, и объясняется недавний демарш одного из членов КС. Усиление роли Государственной Думы. В случае окончательного одобрения законопроекта Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.

В случае окончательного одобрения законопроекта Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ. Усиление роли Совета Федерации. Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи. Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты Президент также будет вносить в Совет Федерации. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

Внимательно следим за событиями. Как показало 10 марта 2020 года, варианты у их развития есть разные. За какой-то час маятник качнулся от «досрочных выборов» к отсутствию досрочных выборов. 22 апреля – голосование рядовых граждан по поправкам в Конституцию.

Источник: https://nstarikov.ru/chto-izmenitsja-v-konstitucii-113889