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Ценовая война на нефтяном рынке может обанкротить американские сланцевые компании

03:30. 11 марта 2020 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Ценовая война на нефтяном рынке может обанкротить американские сланцевые компании | Русская весна

Американские сланцевые компании могут оказаться в числе тех, кто понесет наибольшие потери в результате ценовой войны на нефтяном рынке, которую спровоцировали Россия и Саудовская Аравия, обрушив мировые цены на нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, падение нефтяных цен, произошедшее в понедельник, усугубит и без того трудное финансовое положение, в котором находятся десятки обремененных долгами компаний, включая Chesapeake Energy Corp. и Whiting Petroleum Corp.

Компаниям, столкнувшимся с угрозой дефолта, вероятно, придется сократить объемы бурения и урезать рабочие места в случае сохранения низких цен на нефть в течение какого-либо периода времени, говорят аналитики и представители отрасли, отмечая, что даже этих мер для многих фирм может быть недостаточно, чтобы избежать банкротства.

«Не исключено, что 50% компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа, обанкротятся в ближайшие пару лет», — сказал в интервью WSJ гендиректор Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд.

Pioneer — один из ведущих производителей сланцевой нефти в Пермском бассейне, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико — разрабатывает план действий и, вероятно, будет готовиться к худшему сценарию, который предполагает сохранение низких цен в течение двух лет, сказал Шеффилд.

Акции Pioneer опускались в ходе торгов в понедельник примерно на 37%.

Компании Diamondback Energy Inc. и Parsley Energy Inc., работающие в Западном Техасе, в понедельник пообещали снизить активность в ответ на падение цен на нефть.

Diamondback, акции которой подешевели в понедельник почти на 45%, сообщила, что «немедленно» сократит объемы бурения, а также уменьшит количество буровых установок в ближайшие месяцы. Parsley, чьи акции упали примерно на 39% в понедельник, также планирует отказаться от нескольких буровых установок, «как только это станет возможным».

«Мы должны действовать быстро с целью сохранить стабильность свободного денежного потока и продолжать делать все необходимое для защиты нашего баланса в предстоящие недели и месяцы», — заявил глава Parsley Мэтт Гэллагер.

Среди более крупных производителей наиболее сильно пострадала, в частности, компания Occidental Petroleum Corp., ее бумаги в ходе торгов в понедельник рухнули примерно на 52%. Недавнее приобретение Occidental конкурента Anadarko Petroleum Corp. отрицательно сказалось на балансе компании.

Глава Occidental Вики Холлаб сообщил инвесторам в феврале, что компания готова урезать расходы в случае ухудшения ситуации на рынке нефти.

Обвал цен нанес удар даже крупнейшим и наиболее обеспеченным с финансовой точки зрения компаниям. Акции Exxon Mobil Corp. подешевели примерно на 12%, Chevron Corp. — на 15%.

Бумаги BP PLC потеряли в цене в понедельник около 19%, Royal Dutch Shell PLC — 17%, а французской Total SA — 18%.

Цены на нефть в понедельник упали максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% — до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI — на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в понедельник ухудшило прогноз спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам МЭА, он упадет на 90 тыс. баррелей в сутки (б/c). Предыдущий прогноз агентства предполагал рост потребления в текущем году на 825 тыс. б/c.

«Банкротства будут существеннее и окажут большее воздействие на предложение, чем это было раньше, — приводит WSJ слова портфельного управляющего VanEck Шона Рейнолдса. — Есть лишь десяток или два компаний, способных выжить при цене в $40».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583878298

Метки: Новости

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