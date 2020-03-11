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2008 вернулся, Байден вместо Сандерса, Болт на Протон // Галопом по Европам #169

22:42. 11 марта 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Аналитические агентства оценивают риск рецессии на фоне коронавируса и обвала цен на нефть;
- Саудовская Аравия тем временем планирует нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки;
- В Великобритании коронавирусом заболела замминистра здравоохранения;
- Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки к Конституции;
- На выборах в Белый Дом – соперником Трампа скорее всего станет Байден;
- В Лондоне арестовали два особняка и квартиру, принадлежащие семье Назарбаева;
- Пуск ракеты «Протон-М», первый в этом году, перенесли на два месяца из-за некачественных деталей;
- Пилотов стратегических бомбардировщиков вынуждали платить за зачеты по тактике;
- Во Владивостоке бастуют рабочие на стройке музейно-театрального комплекса на острове Русский;
- Население Тольятти сократилось до 20-летней отметки – в городе осталось меньше 700 тысяч человек.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nkUdcX7dcX4

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