2008 вернулся, Байден вместо Сандерса, Болт на Протон // Галопом по Европам #169

В этом выпуске:

- Аналитические агентства оценивают риск рецессии на фоне коронавируса и обвала цен на нефть;

- Саудовская Аравия тем временем планирует нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки;

- В Великобритании коронавирусом заболела замминистра здравоохранения;

- Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки к Конституции;

- На выборах в Белый Дом – соперником Трампа скорее всего станет Байден;

- В Лондоне арестовали два особняка и квартиру, принадлежащие семье Назарбаева;

- Пуск ракеты «Протон-М», первый в этом году, перенесли на два месяца из-за некачественных деталей;

- Пилотов стратегических бомбардировщиков вынуждали платить за зачеты по тактике;

- Во Владивостоке бастуют рабочие на стройке музейно-театрального комплекса на острове Русский;

- Население Тольятти сократилось до 20-летней отметки – в городе осталось меньше 700 тысяч человек.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nkUdcX7dcX4