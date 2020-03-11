2008 вернулся, Байден вместо Сандерса, Болт на Протон // Галопом по Европам #169
В этом выпуске:
- Аналитические агентства оценивают риск рецессии на фоне коронавируса и обвала цен на нефть;
- Саудовская Аравия тем временем планирует нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки;
- В Великобритании коронавирусом заболела замминистра здравоохранения;
- Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки к Конституции;
- На выборах в Белый Дом – соперником Трампа скорее всего станет Байден;
- В Лондоне арестовали два особняка и квартиру, принадлежащие семье Назарбаева;
- Пуск ракеты «Протон-М», первый в этом году, перенесли на два месяца из-за некачественных деталей;
- Пилотов стратегических бомбардировщиков вынуждали платить за зачеты по тактике;
- Во Владивостоке бастуют рабочие на стройке музейно-театрального комплекса на острове Русский;
- Население Тольятти сократилось до 20-летней отметки – в городе осталось меньше 700 тысяч человек.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам