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Трубоукладчик «Газпрома» пошел в Европу в сопровождении боевых кораблей

08:05. 10 марта 2020 236 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Российские боевые корабли сопровождают из Индийского океана до Средиземного моря судно «Газпрома», которое будет достроивать «Северный поток — 2».

Трубоукладчик «Академик Черский» поменял курс со Шри-Ланки на Суэцкий канал, но простоял у острова несколько дней. После чего отключило передачу данных. В тот же день Шри-Ланку покинул российский боевой корабль, который направился по маршруту трубоукладчика — к Аденскому заливу, который ведет к Суэцкому каналу.

Тем временем в Минобороны России заявили, что 4 марта в столицу Шри-Ланки Коломбо прибыл сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». А 6 марта сторожевой корабль направился по маршруту трубоукладчика в одно с ним время.

Боевые корабли российского флота смогут обеспечить безопасный проход судна «Газпрома» в Красное море и Суэцкий канал. Традиционно суда берут на Шри-Ланке охрану для прохода Аденского пролива, который «славится» сомалийскими пиратами, и отключают АИС, чтобы те не могли определить судно.

Примечательно, что 6 марта на Шри-Ланку прибыл большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», который следовал по предыдущему маршруту «Академика Черского». В порту корабль должен был пополнить запасы воды и топлива. ,

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/50394-truboukladchik-gazproma-poshel-v-evropu-v-soprovozhdenii-boevyh-korabley.html

Метки: новости / россия

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