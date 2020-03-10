«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.1

Москвичи с покупками, 29 августа



Молодежь на Новом Арбате. 1 сентября



Михаил Ульянов на съемках фильма Ворошиловский стрелок



Митинг антифашистов напротив РУДН, 5 июня



Улица Миклухо-Маклая, митинг антифашистов 5 июня



Клиент осматривает грудь девушки



«Ельцина — в отставку и под суд!». Профсоюзный митинг 7 октября на Народной площади



Вкладчики банка СБС-Агро в очереди в один из филиалов финансовой организации, 27 августа



Пикет коммунистов возле Государственной Думы



Проверка документов около Курского вокзала. Июль



Пункт обмена валюты в Москве, 17 августа



По Литовскому бульвару весной



Пикет перед входом в здание Государственной Думы 10 сентября



Очередь в один из немногих открытых обменных пунктов в Москве, 27 августа



Очередь в пункт обмена валюты



Рынок в Митино



Студент литературного института на Страстном бульваре



Уличные музыканты на Большой Садовой. июль



Шахтерский пикет на Горбатом мосту у Белого дома



Милиционер возле демонстрантов-коммунистов в Москве во время протеста против президента Ельцина и экономической политики правительства. 22 августа



20 июля. Переговорщик по финансовым вопросам Антолий Чубайс на пресс-конференции в посольстве России после встречи с представителями МВФ в Вашингтоне



Трейдер в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа



Трейдер получает инструкции по двум телефонам в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа



Александр Солженицын сидит за письменным столом в своем загородном доме во время съемок фильма о нем российского режиссера Алекса Сокурова в сентябре в Троице-Лыковое



Аслан Масхадов прибыл 7 августа в Соединенные Штаты для участия в международной исламской конференции в Вашингтоне



Начальник штаба вооруженных сил России генерал Анатолий Квашнин позирует 15 июня во время встречи в Министерстве обороны России



Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар



Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар



Металлургический комбинат «Североникель» в г. Мончегорске Мурманской области является причиной серьезных проблем загрязнения окружающей среды в регионе



Набережная Ангары в Иркутске, август



Источник: https://humus.livejournal.com/7119012.html