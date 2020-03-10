«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.1
Москвичи с покупками, 29 августа
Молодежь на Новом Арбате. 1 сентября
Михаил Ульянов на съемках фильма Ворошиловский стрелок
Митинг антифашистов напротив РУДН, 5 июня
Улица Миклухо-Маклая, митинг антифашистов 5 июня
Клиент осматривает грудь девушки
«Ельцина — в отставку и под суд!». Профсоюзный митинг 7 октября на Народной площади
Вкладчики банка СБС-Агро в очереди в один из филиалов финансовой организации, 27 августа
Пикет коммунистов возле Государственной Думы
Проверка документов около Курского вокзала. Июль
Пункт обмена валюты в Москве, 17 августа
Пикет перед входом в здание Государственной Думы 10 сентября
Очередь в один из немногих открытых обменных пунктов в Москве, 27 августа
Студент литературного института на Страстном бульваре
Уличные музыканты на Большой Садовой. июль
Шахтерский пикет на Горбатом мосту у Белого дома
Милиционер возле демонстрантов-коммунистов в Москве во время протеста против президента Ельцина и экономической политики правительства. 22 августа
20 июля. Переговорщик по финансовым вопросам Антолий Чубайс на пресс-конференции в посольстве России после встречи с представителями МВФ в Вашингтоне
Трейдер в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа
Трейдер получает инструкции по двум телефонам в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа
Александр Солженицын сидит за письменным столом в своем загородном доме во время съемок фильма о нем российского режиссера Алекса Сокурова в сентябре в Троице-Лыковое
Аслан Масхадов прибыл 7 августа в Соединенные Штаты для участия в международной исламской конференции в Вашингтоне
Начальник штаба вооруженных сил России генерал Анатолий Квашнин позирует 15 июня во время встречи в Министерстве обороны России
Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар
Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар
Металлургический комбинат «Североникель» в г. Мончегорске Мурманской области является причиной серьезных проблем загрязнения окружающей среды в регионе
Набережная Ангары в Иркутске, август