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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.1

10:27. 10 марта 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Москвичи с покупками, 29 августа


Молодежь на Новом Арбате. 1 сентября


Михаил Ульянов на съемках фильма Ворошиловский стрелок


Митинг антифашистов напротив РУДН, 5 июня


Улица Миклухо-Маклая, митинг антифашистов 5 июня


Клиент осматривает грудь девушки


«Ельцина — в отставку и под суд!». Профсоюзный митинг 7 октября на Народной площади


Вкладчики банка СБС-Агро в очереди в один из филиалов финансовой организации, 27 августа


Пикет коммунистов возле Государственной Думы


Проверка документов около Курского вокзала. Июль


Пункт обмена валюты в Москве, 17 августа


По Литовскому бульвару весной


Пикет перед входом в здание Государственной Думы 10 сентября


Очередь в один из немногих открытых обменных пунктов в Москве, 27 августа


Очередь в пункт обмена валюты


Рынок в Митино


Студент литературного института на Страстном бульваре


Уличные музыканты на Большой Садовой. июль


Шахтерский пикет на Горбатом мосту у Белого дома


Милиционер возле демонстрантов-коммунистов в Москве во время протеста против президента Ельцина и экономической политики правительства. 22 августа


20 июля. Переговорщик по финансовым вопросам Антолий Чубайс на пресс-конференции в посольстве России после встречи с представителями МВФ в Вашингтоне


Трейдер в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа


Трейдер получает инструкции по двум телефонам в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа


Александр Солженицын сидит за письменным столом в своем загородном доме во время съемок фильма о нем российского режиссера Алекса Сокурова в сентябре в Троице-Лыковое


Аслан Масхадов прибыл 7 августа в Соединенные Штаты для участия в международной исламской конференции в Вашингтоне


Начальник штаба вооруженных сил России генерал Анатолий Квашнин позирует 15 июня во время встречи в Министерстве обороны России


Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар


Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар


Металлургический комбинат «Североникель» в г. Мончегорске Мурманской области является причиной серьезных проблем загрязнения окружающей среды в регионе


Набережная Ангары в Иркутске, август

Источник: https://humus.livejournal.com/7119012.html

Метки: история, Россия, фото

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