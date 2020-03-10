Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2020
- 12:48 Экстренное заявление Армии ДНР о бое под Песками.
- 10:36 Трое граждан Донбасса были задержаны при пересечении КПВВ и вывезены в неизвестном направлении.
- 08:28 «Я умер вчера под горой Карачун» — памяти всех павших под Славянском (ВИДЕО).
- 03:00 Происшествие на позиции карателей: «враги» подошли вплотную (ВИДЕО).
- 00:02 Жители ЛНР уже не верят в возможность реализации Минских соглашений – опрос.
- Вчера 21:27 “Устроили Сафари, стреляют целенаправленно по мирным жителям”: Обстановка в Зайцево накаляется.
Экстренное заявление Армии ДНР о бое под Песками
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Украинская сторона не прекращает попытки дестабилизировать обстановку на Донбассе в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.
Боевики 57-й бригады по приказу Мишанчука в период с 10:30 до настоящего времени ведут обстрел с применением 120-мм и 82-мм минометов, выпустив по территории Республики с направления н. п. Пески более 40 мин.
К тому же нам стало известно о готовящемся информационном вбросе оперативной группы ИПсО штаба “ООС” через пресс-службу о якобы очередном обстреле со стороны НМ ДНР, в результате которого уничтожена автомобильная техника ВСУ.
По данным наших наблюдателей, в районе н. п. Пески отмечено движение автомобильного транспорта, который подорвался на собственном минном поле, и зафиксирована работа представителей пресс-службы штаба “ООС” и украинских СМИ.
Не исключаем, что данная публикация будет сопровождаться фото- или видеоматериалами подконтрольных Украине СМИ с места происшествия.
Призываем международных наблюдателей зафиксировать действия украинской стороны и не допустить распространения лживой информации со стороны украинских оккупантов.
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Трое граждан Донбасса были задержаны при пересечении КПВВ и вывезены в неизвестном направлении
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«Я умер вчера под горой Карачун» — памяти всех павших под Славянском (ВИДЕО)
Майор Народной милиции ДНР Даниил Безсонов показал трогательный видеоролик под названием «Я умер вчера под горой Карачун», посвященный всем погибшим в боях под Славянском весной-летом 2014 года.
Автором стихотворения является ветеран боевых действий в Афганистане Серебряков Евгений Борисович.
Стихотворение заканчивается строками: «А в город нацисты ползут и вандалы. И я пожалел, что я умер вчера как мирный, а не как ополченец!
Что ждал я чего-то, а не защищал! Мне жаль…»
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Происшествие на позиции карателей: «враги» подошли вплотную (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Традиционно в преддверии заседания Контактной группы, которая состоится 11 марта в Минске, украинская сторона активизировала обстрелы территории Республики, с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении боевики 93 бригады по приказу преступника Брыжинского открыли огонь из БМП по н.п. Фрунзе, выпустив 20 снарядов, в результате обстрела повреждения получили жилые домостроения по адресам: ул. Гагарина, д 5, ул. Гагарина, д. 8.
По данным нашей разведки, фиксирование постановочных обстрелов проводили съёмочные группы украинских телеканалов «1+1», «ICTV», а также офицеры пресс-службы штаба «ООС».
На попаснянском направлении боевики 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из 82-мм минометов н.п. Калиново-Борщеватое, выпустив по населенному пункту 3 мины.
Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении военных преступников Брыжинского и Богомолова.
Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать грубые нарушения Минских договоренностей украинских боевиков и оказать давление на вооружённые формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.
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Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава ВСУ, выполняющего задачи в зоне проведения «ООС», что приводит к неконтролируемому росту небоевых потерь.
Принятые меры командованием ОТГ «Север» по усилению бдительности и соблюдению воинской дисциплины, а также запрету на продажу военнослужащим спиртных напитков в период празднования Международного женского дня, должного эффекта не принесли.
От нашего источника в штабе ОТГ «Север» стало известно об очередных небоевых потерях, допущенных в подразделениях вооруженных формирований 93 бригады.
Боевики 93 бригады в период отсутствия старшего группы контроля бригады организовали распитие спиртных напитков на одной из передовых позиций в районе н. п. Золотое.
Двое изрядно выпивших военнослужащих во главе с сержантом Плющом отправились за очередной порцией горячительных напитков в поселок.
Возвращавшихся назад, при подходе к своим позициям, их приняли за противника и открыли огонь. В результате сержант Плющ и его напарник получили тяжелые огнестрельные ранения.
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Также празднование Международного женского дня в 93 бригаде не обошлось и без суицидов.
От нашего источника в штабе вооруженного формирования стало известно о двух военнослужащих покончивших жизнь самоубийством — старшине Резакове и рядовом Клочкове.
Командир бригады Брыжинский в очередной раз попытался списать небоевые потери своих подчинённых боевиков на обстрелы со стороны НМ ЛНР.
В связи со сложившейся обстановкой в 93 бригаду прибыла комиссия Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ с группой психологов для проведения тестирования и оценки морально-психологического состояния личного состава.
В свою очередь, по указанию штаба ОТГ «Север», материалы разбирательства по факту бесконтрольности со стороны командира бригады Брыжинского и командира батальона Новиченко, повлекшей небоевые потери, переданы в военную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
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Жители ЛНР уже не верят в возможность реализации Минских соглашений – опрос
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“Устроили Сафари, стреляют целенаправленно по мирным жителям”: Обстановка в Зайцево накаляется
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“А Васька слушает, да ест”.