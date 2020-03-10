Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.

Украинская сторона не прекращает попытки дестабилизировать обстановку на Донбассе в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Боевики 57-й бригады по приказу Мишанчука в период с 10:30 до настоящего времени ведут обстрел с применением 120-мм и 82-мм минометов, выпустив по территории Республики с направления н. п. Пески более 40 мин.

К тому же нам стало известно о готовящемся информационном вбросе оперативной группы ИПсО штаба “ООС” через пресс-службу о якобы очередном обстреле со стороны НМ ДНР, в результате которого уничтожена автомобильная техника ВСУ.

По данным наших наблюдателей, в районе н. п. Пески отмечено движение автомобильного транспорта, который подорвался на собственном минном поле, и зафиксирована работа представителей пресс-службы штаба “ООС” и украинских СМИ.

Не исключаем, что данная публикация будет сопровождаться фото- или видеоматериалами подконтрольных Украине СМИ с места происшествия.

Призываем международных наблюдателей зафиксировать действия украинской стороны и не допустить распространения лживой информации со стороны украинских оккупантов.

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