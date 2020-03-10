Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 марта 2020

Ни одна европейская страна не может позволить себе такую роскошь, как безразличное отношение к вооруженному конфликту и гуманитарной трагедии в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара в течение последних 9 лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии.

«Турция — единственная страна НАТО, что воевала с глазу на глаз с ИГ* и понесла потери в этой борьбе», — констатировал глава турецкого государства.

По его словам, НАТО «переживает тот критический момент», когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою «союзническую солидарность» с Турцией.

Президент Эрдоган подчеркнул, что блок должен придавать более важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом.

«Значительная часть наших требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мер, направленных на поддержку обороноспособности Турции», — заявил он.

Глава государства отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией «без дискриминации и без политических предусловий».

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* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация