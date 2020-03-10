Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 марта 2020
- 11:01 Штаб-квартира Джулани.
- 07:00 Эрдоган потребовал от НАТО «клятву верности» Турции.
- Вчера 23:42 “Хезбалла” в боях за Саракиб.
- Вчера 20:37 Разборки в Таль-Темере.
Штаб-квартира Джулани
Сирийское ТВ демонстрирует штаб-квартиру главаря "Ан-Нусры" Джулани, которая находилась к западу от Алеппо и была брошена боевиками во время недавнего наступления сирийской армии. "Ставка" представляла из себя огромный подземный бункер, хорошо защищенный от ударов с воздуха и имевший различные удобства. Расположен он был в сети тоннелей в районе города Анахара. В 2016-м году он использовался для руководства операциями "Ан-Нусры" в ходе битвы за Алеппо.
И просто до кучи.
Боевики "Ан-Нусры" приунывшие в уничтоженном турецком бронетранспортере.
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Эрдоган потребовал от НАТО «клятву верности» Турции
Ни одна европейская страна не может позволить себе такую роскошь, как безразличное отношение к вооруженному конфликту и гуманитарной трагедии в Сирии.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает Anadolu.
Турецкий лидер напомнил, что Анкара в течение последних 9 лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии.
«Турция — единственная страна НАТО, что воевала с глазу на глаз с ИГ* и понесла потери в этой борьбе», — констатировал глава турецкого государства.
По его словам, НАТО «переживает тот критический момент», когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою «союзническую солидарность» с Турцией.
Президент Эрдоган подчеркнул, что блок должен придавать более важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом.
«Значительная часть наших требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мер, направленных на поддержку обороноспособности Турции», — заявил он.
Глава государства отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией «без дискриминации и без политических предусловий».
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* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация
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“Хезбалла” в боях за Саракиб
Об участии "Хезбаллы" в боях за Саракиб.
Во время недавней битвы за Идлиб Хезболла удерживала свои позиции и cохраняла контроль над восточной частью Саракиба, когда сирийская армия отступила после нападения тысяч джихадистов. Турецкая армия планировала наступление на Талхию, чтобы создать дыру на фронте и достичь Аль-Хадера через Аль-Иис. Использование Хезбаллой мобильной связи помогло Турции определить местонахождение района сосредоточения сил Хезбаллы и разбомбить спецназ Радван, убив девять и ранив 66 человек из 120 с использованием беспилотников. Оставшиеся силы смогли остановить наступление джихадистов, когда к ним присоединились союзники из Фатимиюн и Зейнабиюн (которые также потеряли 21 человек), чтобы отразить атаку.
Контратака для возвращения Саракиба была самой зрелищной атакой, которую Хезбалла осуществила за 9 лет войны. Атака произошла ночью, когда для выполнения задач требовалось больше времени, и все же через несколько часов весь город Саракиб был освобожден.
Израиль был удивлен тем, как спецназ Хезбаллы ночью напал на укрепившегося врага, занявшего свои позиции в фиксированных и защищаемых местах вокруг и внутри города. Ночные бои без предварительной разведки и подготовки не относятся к числу достоинств многих армий. Доведение приказов по ночам, во избежание убийства своих людей «дружеским огнем» при нападении на джихадистов из разных частей города, было нелегкой задачей.
Нападение ночью уменьшило вероятность гибели мирных жителей в городских бои в городе, который стал передовой. Спецназ "Хезбаллы" полагался на свое знание местности и мастерство ночного ориентирования, чтобы найти бреши в позициях джихадистов и расчистить путь без большого количества приборов ночного видения. Во время ночных боев джихадисты стреляли во всех направлениях, и только в первые утренние часы джихадисты осознали сложную ситуацию, в которой они оказались, и начали попытки купировать ее.
"Хезбалла" обычно проявляет заботу о каждом члене своего спецназа и все же провела ночную атаку с новыми подкреплениями, прибывающими в ночь нападения, и у них было мало времени для инструктажа и ознакомления с городом. Россия наблюдала за продвижением сил "Хезбаллы" и поддерживала их 27 воздушными ударами, чтобы помочь расчистить путь.
Борьба с джихадистами во главе с одной из сильнейших армий НАТО, предоставили Хезбалле возможность изучить и приобрести новый опыт на сирийском фронте. Это были фактически живые учения, имитирующие новые возможности израильской армии изучающей перспективые способы выслеживания противника с помощью ударных беспилотников и находить адекватные меры, чтобы избежать этих смертоносных машин.
Взятие Саракиба было уникальной школой для Хезболлы: Израиль не может игнорировать высокие показатели этого квазигосударственного актора с нерегулярной, но организованной и хорошо обученной армией. Тель-Авив врядли сможет удивить Хезбаллу в следующей войне.
https://ejmagnier.com/2020/03/09/a-lesson-from-idlib-for-hezbollah-is-israel-preparing-an-attack/ – цинк
"Штурмовая пехота", которая приняла активное участие в повторном взятии Саракиба.
Стоит отметить, что "Хезбалла" не первый раз себя хорошо показывает в Сирии. Как представляется, несмотря на успех под Саракибом, более значимым для всего хода войны была оборонительная операция в ходе битвы за Алеппо, когда "Хезбалла" на фоне отхода сирийской армии из Рамусеха, намертво вцепилась в цементный завод к югу от Рамусеха и артиллерийской базы к югу от Академии Аль-Ассад, и несмотря на многодневный штурм со стороны боевиков и серьезные потери, смогла удержать позиции и помешать боевикам расширить коридор в окруженцам в Алеппо, что сыграло важную роль в конечном разгроме боевиков.
В целом, из многочисленных иранских прокси, которые Иран направил на поддержку Асада, "Хезбалла" являлась и является наиболее подготовленной силой, имея весьма неплохую пехоту и части спец.назначения. Как правило, эти люди лучше обучены и экипированы, нежели средний шиитский ополченец, разновидностей которых мы уже немало видели в Сирии.
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Разборки в Таль-Темере
Очередная толкотня российских и американских военных в Рожаве, когда блокирования, обгоны и словесные разборки стали рутиной "сосуществования" в северо-восточной Сирии.
На сей раз американцы блокировали проезд в районе Таль-Темера в ответ на вчерашнее блокирование американского патруля сирийскими военными.
Блокирование американского патруля 8 марта.
Американцы блокируют одну из дорог на пути российской колонны 9 марта.
Российская колонна в районе Камышли.
Совместный российско-турецкий патруль к востоку от Камышли. Видео с вертолета.
Касательно патрулей в Идлибе, то завтра в Турции пройдут переговоры российской военной делегации с турецкими военными по поводу выполнения соглашения о перемирия в Идлибе и подготовки патрулирования трассы М-4.
PS. В Ираке вчера были убиты 2 американских солдата. Обстоятельства гибели пока неизвестны.
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