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Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет

18:32. 10 марта 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Известная американская финансовая компания AllianceBernstein провела исследование, которое раскрыло истинные размеры американского государственного долга, и результаты этого исследования шокировали профильные СМИ. Американский финансовый телеканал CNBC выпустил по этому поводу специальный материал под заголовком "Реальный уровень долга США может составить 2000% (от размера американской. — прим.) экономики, говорится в отчете с Уолл-стрит".

По материалам Ивана Данилова

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9859176.html

Метки: Видео, долг, политика, США

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