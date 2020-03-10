Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
18:32. 10 марта 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Известная американская финансовая компания AllianceBernstein провела исследование, которое раскрыло истинные размеры американского государственного долга, и результаты этого исследования шокировали профильные СМИ. Американский финансовый телеканал CNBC выпустил по этому поводу специальный материал под заголовком "Реальный уровень долга США может составить 2000% (от размера американской. — прим.) экономики, говорится в отчете с Уолл-стрит".
По материалам Ивана Данилова
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9859176.html