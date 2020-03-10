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Путин выступает в Госдуме по предложенной поправке о новом сроке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:22. 10 марта 2020 223 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
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Путин выступает в Госдуме по предложенной поправке о новом сроке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Президент России Владимир Путин начал своё выступление в Госдуме по предложенным поправкам в Конституцию РФ, в том числе об обнулении президентских сроков после их принятия.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583842802

Метки: Новости

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