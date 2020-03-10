Путин выступает в Госдуме по предложенной поправке о новом сроке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент России Владимир Путин начал своё выступление в Госдуме по предложенным поправкам в Конституцию РФ, в том числе об обнулении президентских сроков после их принятия.

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