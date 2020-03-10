Путин выступает в Госдуме по предложенной поправке о новом сроке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15:22. 10 марта 2020 223 просмотра 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Президент России Владимир Путин начал своё выступление в Госдуме по предложенным поправкам в Конституцию РФ, в том числе об обнулении президентских сроков после их принятия.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1583842802
Остальные поправки , кроме принятых сегодня, – мишура. Можно не принимать. Дело (тело) сделано.
Удар Лемана (к/ф “Классик”)
Действующую мало, кто соблюдает да и “обновлённую” тоже не будут соблюдать…
Вячеслав, вот эту поправку имени дяди Вовы, как по мне, надо было последней принимать. По человечески , по всенародному. А на лицо – факт.
Это всё херня, разговоры эти все… но, вот смотрю я на него, слушаю, и не понимаю – как он страной то столько лет руководил, потом смотрю ещё, и понимаю: так и руководил – как руководил, то и вышло…
А там , глядишь , и 2034 год далече.
Главные, для меня, поправки о русском народе и запрете двойного гражданства , отклонены((( Существенных изменений, вообще, не заметила. Голосовать, всей семьей, не пойдём.