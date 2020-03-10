Путин: если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим

Победа, 75 лет. Что стало первым шагом к началу Второй мировой войны? Что думает Путин о якобы одинаковой ответственности Гитлера и Сталина? В 10-м выпуске нашего интервью президент рассказал, важно ли для него присутствие иностранных гостей на празднике 75-летия Победы, что он считает плевком в лицо украинцев и в каком случае мы “можем повторить”, пишет "ТАСС".

Источник: http://voicesevas.ru/news/50399-putin-esli-kto-to-posmeet-sdelat-chto-to-podobnoe-my-povtorim.html