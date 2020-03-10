Пример вредительства, совершённого троцкистом Хрущёвым
Как это сейчас ни странно звучит, но во времена Сталина в СССР было развито кооперативное движение. Так тогда называли малый и средний бизнес, который оперативно реагировал на запросы трудящихся СССР.
На момент смерти Иосифа Сталина в СССР было сто четырнадцать тысяч мастерских и предприятий самых разных направлений — от пищевой промышленности до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.
На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причём артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.
В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института.
Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система!
Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.
Такое положение дел продолжалось до 1956 года, когда Н.С. Хрущёв официально запретил и в течение нескольких лет разогнал всю потребкооперацию.
Хрущёв постановил к 1960 г. полностью передать государству все артельные предприятия.
Исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.
Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года.
Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета.
Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности – за символическую плату.
Так Хрущёвым были созданы условия для образования дефицита, а именно искусственно созданной ситуации, когда стало не хватать товаров народного потребления, что и привело впоследствии к реваншу сил, которые разрушили страну.
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