Пример вредительства, совершённого троцкистом Хрущёвым

Как это сейчас ни странно звучит, но во времена Сталина в СССР было развито кооперативное движение. Так тогда называли малый и средний бизнес, который оперативно реагировал на запросы трудящихся СССР.



На момент смерти Иосифа Сталина в СССР было сто четырнадцать тысяч мастерских и предприятий самых разных направлений — от пищевой промышленности до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.



На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причём артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.



В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института.



Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система!



Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.



Такое положение дел продолжалось до 1956 года, когда Н.С. Хрущёв официально запретил и в течение нескольких лет разогнал всю потребкооперацию.



Хрущёв постановил к 1960 г. полностью передать государству все артельные предприятия.