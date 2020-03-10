Последняя капля для мировой экономики. Анатолий Вассерман

Что сейчас происходит с экономикой. Каковы причины этого и каких изенений можно ожидать в ближайшем будущем. Анализ современной ситуации проводит Анатолий Вассерман. Ведущий Дионис Каптарь.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YLwzUTvhPAw