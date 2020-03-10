Поддержать и обнулить, Можем повторить, Бунт в тюрьме // Что случилось? #12

В этом выпуске:

- Путин не согласился с идеей наделить Госсовет сверхполномочиям и распустить Госдуму, однако поддержал предложение Терешковой обнулить его президентские сроки;

- Нефть приходит в себя после вчерашнего нокаута;

- Биржевой курс евро перевалил через 81 рубль, а доллара – 72;

- Мировые биржи пережили самое серьезное падение с 2008 года;

- У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% опрошенных центом Левада;

- Эрдоган предложил Путину совместно заниматься освоением курдской нефти на северо-востоке Сирии;

- Канада и США уже ведут войну с Россией. Таков лейтмотив конференции с участием генералов и экспертов, прошедшей в канадском Оборонном Институте;

- Саудовская Аравия обвинила Иран и Катар в намеренном заражении коронавирусом государств суннитского мира;

- В Польше через неделю после выявления первого зараженного на карантине — 4000 человек, а подтвержденных случаев семнадцать;

- В Италии карантин введен уже на территории всей страны;

- В уральском Артемовском нашлись желающие обнулить улицу Терешковой.







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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s9QN2qO8yu0