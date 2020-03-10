Почему Россия не продлила сделку с ОПЕК и обвалила цены на нефть

В конце минувшей недели из столицы Австрии, где традиционно ведутся переговоры мирового картеля нефтедобывающих стран ОПЕК, пришли новости, которые немедленно заполнили собой новостные ленты. Следствием этих новостей стало падение стоимости нефти и следом за ней курса российской валюты.

Почему Россия не продлила сделку с ОПЕК, что сразу привело к снижению стоимости барреля и снижению стоимости рубя?

С 2017 года между участниками ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель (прежде всего России), было подписано так называемое соглашение «ОПЕК+». Его смысл был в добровольном сокращении участниками соглашения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, что привело к стабилизации цен на черное золото. При этом фактическим инициатором «ОПЕК +» выступала Россия, а основным «локомотивом» её заключения выступал лично В.В. Путин.

Россия отказалась от сокращения добычи нефти

И вот прошло три года, и именно Россия отказалась от еще большего сокращения добычи…

«Сделка о сокращении добычи нефти, которую 24 страны последовательно исполняли три года, перестанет действовать 31 марта. Россия так и не согласилась на предложение ОПЕК дополнительно сократить производство». РБК

В итоге с 1 апреля 2020 года все участники ОПЕК+ свободны от обязательств и могут повышать добычу на свое усмотрение. «Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний», — цитирует ТАСС слова глава Минэнерго России.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 до 150 миллионов долларов в день» — тут же заявил совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун. URA.News

«Это приведет к падению цены на нефть» — запестрели заголовками средства массовой информации.

«Это приведет и уже привело к росту курса доллара по отношению к рублю» – заговорили финансовые аналитики и просто умудренные опытом граждане РФ.

Что же произошло?

Почему Россия вдруг отказалась действовать в русле сокращения добычи нефти, которое, как казалось, давало хорошие плоды, и инициатором которого была сама Москва?

Почему бы не сократить ещё немного добычу, на фоне уже начинающегося снижения спроса на нефть, причиной которого объявляют эпидемию коронавируса?

Многомерная логика принятия решений

Дело в том, что «большая нефть» – есть самая настоящая «большая политика». Тут всё многогранно, нелинейно и имеет массу дополнительных измерений. Логика принятия решений тут иная. И именно понимание «стереоскопичности» ситуации привело к изменению позиции России.

У нас ведь нет сомнений в том, что министр энергетики России А.Новак озвучивает на переговорах в Вене не свою личную позицию, а мнение, выработанное его руководителем. Поэтому не будет преувеличения сказать так: Путин лично решил не проводить дальнейшее сокращение добычи нефти. Думаю, что очевидные для журналистов риски подобной позиции России (возможное снижение цены на нефть в мире) понятны и президенту Российской Федерации. Но решение было принято именно такое.

Что же привело к изменению позиции Путина и его готовности занять жесткую позицию с очевидным риском снижения цены на баррель?

Чтобы понять логику событий, нам необходимо понять, что помимо стоимости за единицу черного золота, есть ещё и геополитика её поставок. Последние годы снижение цены на углеводороды происходило в большей степени из-за увеличения производства американской сланцевой нефти. Это значит, что за спиной штатовских производителей стоит американское государство, которое получило в свои руки ещё один рычаг (кроме пресловутого рынка фьючерсов на нефть) для регулирования мировых цен.

Это ещё один инструмент мировой политики для Вашингтона.

Американские производители не связаны никакими соглашениями, и они могут наращивать (и наращивают) добычу сланцевой нефти, занимая рынки, которые ранее занимали (или могли бы занять) наши нефтяники.

«За последние годы нефтяники США произвели настоящую революцию в своей индустрии, увеличив американскую нефтедобычу почти вдвое (12,3 млн баррелей в день в 2019 году)». Известия

Если снизить добычу ещё – тем самым мы САМИ освободим место для американской сланцевой нефти. То есть, борясь ТОЛЬКО за цену на баррель, думая только линейно «спрос-предложение», рискуем создать благоприятную атмосферу для производителей из США! Если сказать совсем просто – сократим зону влияния России, увеличим зону влияния Штатов. И всё это произойдет автоматически, само собой.

В этом суть и смысл принятого Путиным решения. Оно неожиданно и базируется на точке зрения, которую президенту России давно высказывал глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Россия теряет долю на рынке» — предупреждал он главу государства.

«Глава «Роснефти» в письме назвал сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК и России «угрозой развитию российской промышленности».

РБК

На фоне отказа России от сокращения нефтедобычи и немедленно упавшего рубля, важно спокойно и без эмоций, проанализировать ЧТО решил сделать Путин, какой цели он добивается.

Какой цели добивается президент

«Игорь Сечин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором говорится, что сделка ОПЕК с Россией по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам.

«Участники соглашения ОПЕК+ фактически создали преференциальное преимущество для США», — говорится в письме Сечина, которое цитирует Reuters. А Штаты «считают увеличение собственной доли на рынке и захват целевых рынков своей основной задачей». Это «стало стратегической угрозой развитию нефтяной промышленности России», указано в письме. «Ключевой стратегической задачей, с которой сегодня сталкивается отечественная нефтяная отрасль, является дальнейшее снижение доли России на рынке, несмотря на наличие качественных добываемых запасов нефти, необходимой инфраструктуры и персонала», — продолжает автор письма».

РБК

В результате анализа и размышлений, Путин изменил позицию России и отказался от казалось бы, очевидной логики – ещё больше сократить добычу нефти, чтобы сохранить цену на нее. Еще 1 марта 2020 года «на совещании с нефтяными компаниями президент отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации».

Путин пошел на обострение, потому, что, как глава государства, он должен думать не только о бюджете, но еще и о геополитике и влиянии страны. А вот совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун мыслит в парадигме коммерсанта, а не политика, и потому удивлен и не понимает причин подобного принятия решений президентом.

Дальнейшее развитие событий видится следующим.

После первого рывка нефтяных цен вниз, к уровню около 30 долларов за баррель, производители сланцевой нефти окажутся в сложном положении. Далее Вашингтон должен будет принимать решение:

либо продолжать годами держать цены на нефть на низком уровне, что относительно быстро «выкосит» сланцевых производителей в США;

либо с помощью имеющихся у держателей мировых денег инструментов поднять цену до «вчерашних» 45-50$ за баррель.

Штаты рискуют «уморить» свою геополитически важную отрасль, либо они своими рычагами сами поднимут цены на нефть: вот та логика, в которую Путин пытается загнать Вашингтон, резко изменив позицию по сделке с ОПЕК+.

При этом рост цены на нефть будет обставлен по всем правилам информационного обеспечения подобных сообщений. «Инвесторы поверят», оптимизм с новостных лент, «в Китае закончится эпидемия коронавируса» и «мировая экономика вернется к прежнему спросу на углеводороды». Одним словом, будут писать, что угодно, чтобы объяснить почему цена на нефть вернется на прежний уровень.

Главное в выбранной Путиным ВЕСЬМА РИСКОВОЙ стратегии – пересидеть первый период обвала цен на нефть. Судя по словам президента, он не сомневается, что запаса прочности и «кубышки» хватит с лихвой.

Что касается курса рубля, то как только нефть пойдет обратно вверх, так сразу стоимость доллара в рублях двинется вниз.

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-rossija-ne-prodlila-sdelku-s-opek-i-obvalila-ceny-na-neft-113864