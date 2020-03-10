Обвал на московской бирже

Сегодня открылась Московская биржа и дополнила вчерашнее "крутое пике". К обеду падение несколько снизилось.В итоге, рекордсменом падения среди всех крупных нефтяных компаний оказалась "Бритиш Петролеум".ЦБ продает валюту, чтобы не допустить дальнейшего падения рубля, который подбирается к 73 рублям за доллар. Верхняя граница курса – 76 рублей за доллар.В целом, первоначальный эффект от разрыва сделки ОПЕК+ ударил по всем – и по России, и по Саудовской Аравии и по США, да и по мировой экономике в целом. Главный вопрос теперь – насколько долгосрочными будут последствия произошедшего.Трамп объявил, что во всем виноваты Россия, Саудовская Аравия и коронавирус.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5699637.html