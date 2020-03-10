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Наводивший ужас на врага: в бухте Севастополя обнаружен и поднят легендарный боевой катер (ФОТО, ВИДЕО)

05:01. 10 марта 2020 191 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Наводивший ужас на врага: в бухте Севастополя обнаружен и поднят легендарный боевой катер (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На 11-метровой глубине Карантинной бухты в Севастополе был обнаружен и поднят легендарный «Глиссирующий-5», он же «Г-5» — самый массовый катер времен Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны катера типа «Г-5» участвовали во всех десантных операциях при обороне и освобождении Севастополя и Крыма в 1941–1942 годах. С их помощью проводились ночные вылазки, разминирование акваторий и обстрел береговой линии врага, они буквально наводили ужас на немецких фашистов.

При обороне Севастополя затонуло шесть торпедных катеров этого типа. Один из них, с бортовым номером 61, пропал без вести в Карантинной бухте. По предварительным данным, именно именно его обнаружили водолазы. С левого борта поднятого катера заметны следы мощного удара. Историки предполагают, что этот «Глиссирующий-5» во время вражеского авиационного налета потерял управление и столкнулся с другим кораблем.

Бригада торпедных катеров Черноморского флота базировалась в месте находки в период обороны Севастополя. Их экипажи действовали на морских коммуникациях, совершали ночные рейды, вели обстрел береговых целей, высаживали десанты, эвакуировали раненых с передовой и сопровождали транспортные суда, а также привлекались к обеспечению противодесантной обороны побережья.

Отметим, что высокоскоростные плавсредства данного типа, способные развивать максимальную скорость в 51 узел (около 100 км/ч), строились на «Судостроительном заводе № 194» (в настоящее время — «Адмиралтейские верфи») и ещё на двух отечественных предприятиях. Всего было произведено 333 катера.

Сообщается, что в будущем поднятый катер может обрести вторую жизнь в роли музейного экспоната. Но сначала специалистам предстоит определить причины его гибели и оценить состояние.

Подробности об операции по подъёму рассказали в Минобороны России.

Экипажи специальных судов Черноморского флота подняли со дна Карантинной бухты в Севастополе торпедный катер Г-5, погибший в годы Великой Отечественной войны. Корпус катера остался цел, несмотря на длительное пребывание в морской воде.

Перед его подъемом район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Водолазы прикрепили корпус объекта к подъемному устройству, после чего катер был извлечен из воды при помощи плавучего крана.

Специальная комиссия займется изучением обстоятельства гибели судна, оценит состояние корпуса и возможность использования его в качестве музейного объекта.

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Наводивший ужас на врага: в бухте Севастополя обнаружен и поднят легендарный боевой катер (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Наводивший ужас на врага: в бухте Севастополя обнаружен и поднят легендарный боевой катер (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Наводивший ужас на врага: в бухте Севастополя обнаружен и поднят легендарный боевой катер (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1583776902

Метки: Новости

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