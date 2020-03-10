Михаил Леонтьев: Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — сказал он. Таким образом, по его словам, соглашение не влияет на рынок — объем предложения из-за него не меняется.

«Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достичь какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это — мазохизм», — подчеркнул Леонтьев.

По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор. «Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», — заметил он, добавив, что, помимо США, и другие страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу.

Леонтьев Михаил Владимирович (р. 1958) – русский журналист, публицист, создатель медийных проектов, ведущий политико-экономический обозреватель Первого канала. Руководитель телепрограммы «Однако» и одноименного общественно-политического журнала. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-leontev-soglashenie-opek-lisheno-smysla-dlja-rossii-113867