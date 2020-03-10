Игорь Стрелков: О канале “Сталинград”

Поскольку канал "Сталинград" создавался при моем деятельном (хотя и не определяющем) участии и его цель - это ОБЩЕСТВЕННОЕ дело, касающееся всего национально-патриотического движения, - позволю себе высказать публично те моменты, которые разочаровывают:

1. Канал окончательно сменил позиционирование с "левоцентристского патриотического" на "центр левых коммунистов-сталинистов".

2. В данной связи контент канала наполнился множеством не имеющих даже относительной общественной известности лиц, интереса к которым (как и к поднимаемым ими темам) у подписчиков канала мало, что резко отразилось на количестве просмотров большинства видеозаписей. Не говоря уже о появлении на канале отдельных личностей, которые приближаются - по своему общественному значению - к категории "фриков". (Лично мне в последнее время стало не интересно смотреть ролики канала вообще, - и именно по причине унылости тем и персоналий).

Еще ранее, не будучи согласен с направлением, взятым каналом, я вышел из состава редколлегии. Однако продолжал считать, что "Сталинград" может содействовать созданию "точки консолидации" патриотических сил. Сейчас таких надежд всё меньше. "Образцово-показательная левизна" канала, возможно, и способна собрать под его "знамена" определенный контингент "глубоко-пенсионного возраста", но перспектив на будущее не имеет и иметь не будет. В последнем - совершенно уверен.

Все эти доводы мной неоднократно высказывались руководству "Сталинграда", но никаких последствий не имели. Пользуюсь возможностью еще раз публично высказать свою позицию в надежде на то, что ситуацию с уходом канала "в глубокую маргинальность" еще не поздно изменить.

Источник: http://novorossia.pro/strelkov/5782-igor-strelkov-o-kanale-stalingrad.html