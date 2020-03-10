Эрдоган предложил Путину добывать нефть в курдских районах Сирии.
10 марта 2020
Иллюстрация: thegrayzone.com.
Турция предложила России разрабатывать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, которые сейчас контролируются курдами и американскими военными. Об этом со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана рассказали турецкие СМИ, сообщает РИА Новости.
«Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (Рабочая партия Курдистана). Я Путину сказал: «Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». Путин ответил: «Возможно», — передает слова турецкого президента газета Sabah.
Реджеп Эрдоган также отметил, что нефть на тех месторождениях некачественная, необработанная: «Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя».
Напомним, что основные месторождения нефти Сирии находятся на восточном берегу Евфрата и контролируются сейчас прокурдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и американскими военными. Прошлой осенью Пентагон заявил, что направит на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы месторождения не попали в руки запрещенного в России «Исламского государства». Также в Вашингтоне заявляли, что вырученные с продажи нефти средства идут на поддержку курдских формирований. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву.
Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/03/10/erdogan-predlozhil-putinu-dobyvat-neft-v-kurdskih-rayonah-sirii?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=eadaily.com&utm_term=1272616&utm_content=8371375
Интересная идея , под этот соус Эрдоган может забыть и о “сирийской оппозиции” . Без поддержки Турции война в Сирии пойдет на спад , тем более нет ничего плохого если американцев из Сирии будут выдавливать турки , все же какая то польза должна быть от Эрдогана – если он залез в Сирию .Но есть одна проблема ,это российская дипломатия , то есть умение договариваться . Все обсудят и договорятся , а потом получится недопонимание из за разной трактовки договора сторонами .
А еще интересно , что по этому поводу думает сирийский президент …