Эрдоган предложил Путину добывать нефть в курдских районах Сирии.

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Турция предложила России разрабатывать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, которые сейчас контролируются курдами и американскими военными. Об этом со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана рассказали турецкие СМИ, сообщает РИА Новости.

«Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (Рабочая партия Курдистана). Я Путину сказал: «Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». Путин ответил: «Возможно», — передает слова турецкого президента газета Sabah.

Реджеп Эрдоган также отметил, что нефть на тех месторождениях некачественная, необработанная: «Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя».

Напомним, что основные месторождения нефти Сирии находятся на восточном берегу Евфрата и контролируются сейчас прокурдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и американскими военными. Прошлой осенью Пентагон заявил, что направит на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы месторождения не попали в руки запрещенного в России «Исламского государства». Также в Вашингтоне заявляли, что вырученные с продажи нефти средства идут на поддержку курдских формирований. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву.