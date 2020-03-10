Главная » Аналитика, Новости Ближнего востока, Политика

Эрдоган предложил Путину добывать нефть в курдских районах Сирии.

17:26. 10 марта 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:

10 марта 2020

16:14
 

Иллюстрация: thegrayzone.com.

Турция предложила России разрабатывать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, которые сейчас контролируются курдами и американскими военными. Об этом со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана рассказали турецкие СМИ, сообщает РИА Новости.

«Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (Рабочая партия Курдистана). Я Путину сказал: «Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». Путин ответил: «Возможно», — передает слова турецкого президента газета Sabah.

Реджеп Эрдоган также отметил, что нефть на тех месторождениях некачественная, необработанная: «Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя».

Напомним, что основные месторождения нефти Сирии находятся на восточном берегу Евфрата и контролируются сейчас прокурдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и американскими военными. Прошлой осенью Пентагон заявил, что направит на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы месторождения не попали в руки запрещенного в России «Исламского государства». Также в Вашингтоне заявляли, что вырученные с продажи нефти средства идут на поддержку курдских формирований. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву.

 

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/03/10/erdogan-predlozhil-putinu-dobyvat-neft-v-kurdskih-rayonah-sirii?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=eadaily.com&utm_term=1272616&utm_content=8371375

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
...визита в Вашингтон он предложил использовать суданские возможности. ...Бейрут намерен добиваться права добывать нефть и газ в своих ...которая доставляла проблемы Р. Эрдогану и ранее. После неудавшегося... арене. Если В. Путину удалось отформатировать процесс таким...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 ноября 2019
...— Мы их позвали и предложили провести расследование, поскольку на сто...из курдов принялся незаконно добывать сирийскую нефть, партнёрами у них ...в конечном счёте вторжение осуществил Эрдоган. — Хочу спросить вас ... о вас и Владимире Путине следующее: «Они хотят ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 ноября 2019
... Мы их позвали и предложили провести расследование, поскольку на...из курдов принялся незаконно добывать сирийскую нефть, партнёрами у них...конечном счёте вторжение осуществил Эрдоган.— Хочу спросить вас ... Россией». Читайте также: Путин обсудил с Меркель Донбасс...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 апреля 2016
...словам мэра Садад, добывается 380 тысяч кубических ...ведении незаконной торговли нефтью между «Исламским ... Асаду? Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: ...который финансирует терроризм. Путин раньше по-разному...гласно или негласно предложить выдать Челика России...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2015
...решением. 13 октября Путин сообщил, что Россия предложила США провести переговоры по...средства за счет продажи нефти, которую они добывают на захваченных месторождениях, ... обстановкой в самой Турции, Эрдогану сейчас крайне важно демонстрировать твердость...
Scofield: Война систем. От Балаклеи до Obamacare
...лице Д. Вороненкова предложили показания на В. ...2015 году Роснефть добывала в этой стране ...ходе встречи между Путиным и Абэ удалось...значительными нетронутыми запасами нефти, которые привлекают международных...вокруг руководства. Если Эрдоган хотел досадить Рютте...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3539 2965
    sergej 10 марта 2020 в 18:00

    Интересная идея , под этот соус Эрдоган может забыть и о “сирийской оппозиции” . Без поддержки Турции война в Сирии пойдет на спад , тем более нет ничего плохого если американцев из Сирии будут выдавливать турки , все же какая то польза должна быть от Эрдогана – если он залез в Сирию .Но есть одна проблема ,это российская дипломатия , то есть умение договариваться . Все обсудят и договорятся , а потом получится недопонимание из за разной трактовки договора сторонами .
    А еще интересно , что по этому поводу думает сирийский президент …

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)