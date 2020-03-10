Черный понедельник, веселый вторник

Нет, неделя однозначно не задалась. По крайней мере, понедельник 9 марта 2020 года безо всяких сомнений вошел в историю как весьма неудачный день. Неудачный для мировой экономики в целом. Цены на нефть рухнули, обвалив при этом курс рубля, но укрепив доллар и евро. Акции российских компаний так же начали свой стремительный обвал, как в принципе и акции зарубежных корпораций. Десять богатейших людей планеты в прошедший понедельник в совокупности потеряли 38 миллиардов долларов.

Скажется ли данная ситуация на России? Безо всякого сомнения, так как доходы от продажи углеводородов являются одной из составляющих бюджета государства. Ну а рост доллара и евро может привести к подорожанию некоторой продукции, закупаемой за валюту. Скорее всего, повторится ситуация, возникшая в декабре 2014 – январе 2015 годов, когда население, встревоженное ростом курса доллара, пытаясь спасти свои сбережения, стало скупать машины, квартиры и бытовую электронику, что, в коечном итоге, привело к подорожанию данной категории товаров.

В общем, ситуация предполагает определенные сложности, которые, скорее всего ударят по уровню благосостояния простых граждан. Хотя, у государства есть некий инструментарий, который позволит избежать серьезных осложнений. Но вот вопрос, будет ли он использован, или все пойдет по сценарию 2014 года, который имел весьма негативные последствия для экономики страны, по причине того, что Центробанк занял выжидательную позицию и не спешил реагировать на колебания курсов валют.

Наблюдая за всем происходящим в понедельник, к слову день выходной, я свято верил в то, что грандиозный ажиотаж вокруг событий сугубо экономического характера начнется именно во вторник 10 марта, по факту открытия российских бирж. Я был уверен в том, что все новостные издания посвятят свою работу именно освещению тем экономических, таких как курсы валют, котировки акций и цены на нефть. Ну и коронавирус, разумеется.

В принципе, так и было, примерно до обеда. Но потом в информационную повестку совершенно неожиданно ворвался Александр Александрович Карелин, который предложил распустить Государственную Думу, обосновав свою инициативу тем, что новая Конституция, наделяющая законотворцев более широкими полномочиями, буквально подталкивает к тому, чтобы народные избранники были переизбраны в соответствии со сложившимися реалиями. И не просто предложил, а даже направил соответствующую поправку, которую депутаты весьма оперативно обсудили. «Единая Россия», сказала свое однозначное «да», согласие «самораспуститься» высказали так же «Справедливая Россия» и ЛДПР, против были только коммунисты, да и то не слишком долго. Более детально «изучив» инициативу, руководство фракции КПРФ заявило о том, что готовы ее поддержать, так как «коммунисты к досрочным выборам готовы». Ну вот и какая нефть, доллары и евро на фоне информации о возможном роспуске Госдумы?

Но это еще не все. Буквально через какие-то двадцать минут после инициативы Карелина, в аппарат ГД РФ поступила еще одна поправка, поданная Валентиной Терешковой. Женщина-космонавт предложила либо вообще отменить ограничения на право занимать пост президента РФ, сейчас это можно делать не более двух раз подряд, либо обнулить президентские сроки Путина, который избирался еще по старой Конституции. Данный шаг позволит ему в дальнейшем выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года и 2030 года. Разумеется, и данную поправку парламентарии как-то очень быстро согласились принять. В отличие от поправки, запрещающей чиновникам, депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Данная инициатива не нашла поддержки у народных избранников, которые согласны не иметь заграничные счета, но не готовы отказаться от квартир, вил и прочей недвижимости за рубежом.

Поправки, внесенные так скоропостижно двумя авторитетными депутатами, настолько резонансны, что обсудить их с народными избранниками приехал сам Владимир Путин. Весьма логичный поступок, особенно если учесть тот факт, что ранее именно Путин, как в принципе и «автор» новой Конституции, сенатор Клишас, выступали категорически против любых инициатив, которые могут способствовать «узурпации» власти и ее «несменяемости». Прибыв в Думу, Путин выразил доверие народным избранникам, отговорив их от досрочного прекращения своих полномочий, но не стал препятствовать принятию поправки, которая позволит ему участвовать в предстоящих президентских выборах на законных основаниях и с чистой совестью. В общем, все остались при своих. Депутаты с возможностью доработать отведенный им срок, не продавая при этом недвижимость за границей, а Владимир Путин с возможностью продолжить начатый им более двадцати лет назад политический и экономический курс.

В общем, все выглядит как-то некрасиво. Вроде бы как даже подтверждаются выводы тех противников действующей власти, которые открыто заявляли о том, что вся эта «канитель» вокруг внезапной инициативы по внесению поправок в Конституцию РФ затеяна не иначе как для подготовки нормативной базы, которая позволит Путину сохранить власть. Даже не знаю, что им теперь можно возразить, ибо по факту получается, что внесенные в последний момент, буквально перед голосованием, поправки являются для действующей власти наиболее важными, так как именно они гарантируют правящей элите некую стабильность на ближайшие пятнадцать лет.

Вот такие вот выдались непростые деньки. Даже не знаю что важнее – грядущий новый виток экономического кризиса, либо возможный кризис политический, который может вызвать инициатива, внесенная депутатом Терешковой и дружно поддержанная ее коллегами.

Лично для меня данная ситуация не является неожиданной. О неизбежной политической реформе, которая позволит Путину и его команде сохранять власть максимально долго, я говорил еще в январе. Именно тогда я озвучил несколько сценариев дальнейшего развития событий, которые и предложил обсудить своим читателям. Среди нескольких вариантов был и тот, который говорил об «обнулении» президентских сроков. Удивительно, но за эту версию, самый простой из вариантов развития событий, проголосовал всего один процент респондентов! Один процент! О чем это говорит?

В первую очередь это говорит о том, что россияне весьма опрометчиво верят всему тому, что говорят им с экранов телевизоров. Ведь именно эту версию, которая так скоропостижно сегодня реализовалась в стенах Госдумы, называли самой абсурдной и журналисты, и политики. Ну и становится очевидным тот факт, что большая часть наших сограждан так и не научилась разбираться в хитросплетениях внутренней политики. Ну а хорошо то, что Путин получил возможность править страной еще энное количество лет или нет, это пусть для себя каждый решает сам. В любом случае это уже данность, и нам с ней жить.

Источник: http://voicesevas.ru/news/50409-chernyy-ponedelnik-veselyy-vtornik.html