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Азбучная истина Жарьего тела (Живот-Гервь). Василиса. Часть 1

16:35. 10 марта 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 3 – от 8 до 14 лет

Автор-сказительница – Василиса
Часть 2 – https://youtu.be/m5vEur_7AiM

Роль русского языка в образовании и воспитании детей.

- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Семеричные циклы развития человека.
- Изучаем Жарье тело человека с помощью образов Буквицы.
- Образы Буквиц и особенности возрастной психологии от 8 до 14 лет.
- Буквица и становление характера человека.
- Образование и самообразование на основе Буквицы.
- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xa_hSuvbXZw

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