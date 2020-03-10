Азбучная истина Жарьего тела (Живот-Гервь). Василиса. Часть 1
Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 3 – от 8 до 14 лет
Автор-сказительница – Василиса
Часть 2 – https://youtu.be/m5vEur_7AiM
Роль русского языка в образовании и воспитании детей.
- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Семеричные циклы развития человека.
- Изучаем Жарье тело человека с помощью образов Буквицы.
- Образы Буквиц и особенности возрастной психологии от 8 до 14 лет.
- Буквица и становление характера человека.
- Образование и самообразование на основе Буквицы.
- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.
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