Азбучная истина Жарьего тела (Живот-Гервь). Василиса. Часть 1

Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 3 – от 8 до 14 лет



Автор-сказительница – Василиса

Часть 2 – https://youtu.be/m5vEur_7AiM



Роль русского языка в образовании и воспитании детей.



- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.

- Семеричные циклы развития человека.

- Изучаем Жарье тело человека с помощью образов Буквицы.

- Образы Буквиц и особенности возрастной психологии от 8 до 14 лет.

- Буквица и становление характера человека.

- Образование и самообразование на основе Буквицы.

- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xa_hSuvbXZw