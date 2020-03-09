Женская мода как не надо одеваться.

Алексей Орлов и Олег Бажин



- Как одеваются женщины?

- Почему женщины одеваются так, как будто выражают желание привлечь чьё-то внимание, для кого они так одеваются.

- Какая одежда нравится мужчинам?

- Что значит одеваться красиво или сексуально.

- Как на это смотрит мужская половина человечества?

- А также, что такое красота для мужчины и женщины? В чём разница? Что такое мода, и какой скрытый смысл она в себе несёт? И ещё, почему мужчины гуляют с одними, а женятся на других?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#женская #мода #любовь #одежда #для #девушек #психология #что #нравится #парням #замечают #красота #народное #славянское #радио #отношения #советы #парни #секреты #олег #бажин #алексей #орлов



#ЖенскаяМода #Мода #МоднаяОдежда #Отношения #Одежда #Любовь #СоветыДляДевушек #Психология #ЧтоНравитсяПарням #ЧтоЗамечаютПарни #Секреты #ОлегБажин #АлексейОрлов #Красота #НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8vKH8VDSagI