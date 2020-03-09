Женская мода
Женская мода как не надо одеваться.
Алексей Орлов и Олег Бажин
- Как одеваются женщины?
- Почему женщины одеваются так, как будто выражают желание привлечь чьё-то внимание, для кого они так одеваются.
- Какая одежда нравится мужчинам?
- Что значит одеваться красиво или сексуально.
- Как на это смотрит мужская половина человечества?
- А также, что такое красота для мужчины и женщины? В чём разница? Что такое мода, и какой скрытый смысл она в себе несёт? И ещё, почему мужчины гуляют с одними, а женятся на других?
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