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Женская мода

16:39. 9 марта 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Женская мода как не надо одеваться.
Алексей Орлов и Олег Бажин

- Как одеваются женщины?
- Почему женщины одеваются так, как будто выражают желание привлечь чьё-то внимание, для кого они так одеваются.
- Какая одежда нравится мужчинам?
- Что значит одеваться красиво или сексуально.
- Как на это смотрит мужская половина человечества?
- А также, что такое красота для мужчины и женщины? В чём разница? Что такое мода, и какой скрытый смысл она в себе несёт? И ещё, почему мужчины гуляют с одними, а женятся на других?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8vKH8VDSagI

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