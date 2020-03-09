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“Волга в огне”

18:40. 9 марта 2020 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Вышел тизер нового документального фильма "Волга в огне" посвященного подвигу речников-волжан во время Сталинградской битвы.



О чем фильм:

Киностудия “Самарафильм” завершает работу над документальным фильмом “Волга в огне”. Фильм расскажет о подвиге речников-волжан и приурочен к 75 – летию Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне.
Фильм основан на уникальных архивных аудиозаписях ветеранов — участников событий. Их воспоминания были записаны ещё в 1983 году, с тех пор плёнки бережно хранил самарский журналист Николай Владимирович Казарин. Людей, с которыми он говорил, давно нет в живых, но голоса и истории, до сих пор неизвестные широкому кругу, остались.

Наша нефть и Волга, как важнейшая транспортная магистраль, с первых дней Великой Отечественной войны привлекали внимание Гитлера. Для того, чтобы выйти к Волге, на южном крыле советско-германского фронта немцы сосредоточили крупную войсковую группировку и летом 1942 года началось историческое сражение за Сталинград. Авиация противника приступила к минированию реки, бомбардировке пароходов и барж. В Волгу сбрасывались морские мины, рассчитанные на суда большого водоизмещения. Колёсный пароход или речную баржу такая мина уничтожала полностью, без шансов на спасение. Германские самолёты охотилась не только за караванами судов, атакам подвергались даже санитарные пароходы. Не имеющие вооружения, тихоходные, они представляли собой крупные и легко поражаемые цели.
Горели суда, горела сама река. Но корабли продолжали идти, доставляя топливо и боеприпасы для воюющей Красной Армии. Всего за несколько месяцев на Нижней Волге затонуло свыше 350 судов, погибли сотни речников вместе с семьями.
В настоящее время сняты все важные сцены. Впервые в самарском кинематографе специально для фильма были проведены подводные съёмки. Ведущий оператор-дайвер России Григорий Яблочников вместе со своим ассистентом Валерием Чуфаровым спустились на дно Волги к затонувшему пароходу.
Наша съёмочная группа прошла на круизном теплоходе «Александр Невский» от Самары до Волгограда. Во время Сталинградской битвы пароход с таким же названием стал одной из первых жертв минной войны на Волге.
Музыку к фильму пишет композитор Василий Тонковидов, известный зрителям и слушателям по картине «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка.
В фильме будет использованы уникальные кадры кинохроники из фондов Государственного архива кинофотодокументов, Госфильмофонда и частных коллекций. Мы отсмотрели сотни бобин советской и трофейной кинохроники. Часть уже выкупили.

Кто хочет помочь с завершением пост-производства, милости прошу сюда https://planeta.ru/campaigns/volga-v-ogne-post
Проект весьма годный и базируется он на действительно уникальных материалах. Авторам удачи с завершением работы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5698104.html

Метки: 1942, великая отечественная война, Видео, волга, документальное кино, история, сталинград, сталинградская битва

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12444 9248
    Sergeev 9 марта 2020 в 21:10

    Тема и на хороший художественный фильм неплоха!

    Ответить
    1
  • 5312 4230
    Мирослава 9 марта 2020 в 21:35

    И такое сейчас замыливают во всех СМИ.Все воют СССР напал на несчастную Германию. Юродов слишком много.Но мы знаем, слышали своими ушами какие то обрывки воспоминаний своих родных, мы несем это в своих сердцах.

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    1

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