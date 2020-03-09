«Святые девяностые». Часть 8. 1998. «Вот если бы только не август, Не чертова эта пора!»
Пикет коммунистов на Красной площади
«Нет — распродаже России!». Пикет в поддержку требований трудящихся 28 августа
Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов улыбается во время приема в Кремле 29 августа. По сообщениям, Зюганов, ключевая фигура в переговорах о составе следующего правительства России
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт и министр иностранных дел России Евгений Примаков во время встречи в офисе МИД 31 августа
Виктор Геращенко, глава Центробанка РФ после дефолта
Евгений Примаков, «антикризисный» преемник Кириенко
Исполняющий обязанности премьер-министра Виктор Черномырдин покидает трибуну Государственной Думыпосле своего выступления, Москва, 31 августа. Лидеры фракций Думы сегодня холодно отреагировали на кандидатуру Черномырдина на пост премьер-министра
наивные совки. думали что постоят вот так с плакатиками, ельцин испугается и уйдёт. и даже в голову им, с их “лучшей в мире” системой образования, не приходило, что изначально собирали с них бабло в сбербанк чтобы потом кинуть.