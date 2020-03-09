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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. «Вот если бы только не август, Не чертова эта пора!»

08:46. 9 марта 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Время дефолта


Пикет коммунистов на Красной площади


«Нет — распродаже России!». Пикет в поддержку требований трудящихся 28 августа


Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов улыбается во время приема в Кремле 29 августа. По сообщениям, Зюганов, ключевая фигура в переговорах о составе следующего правительства России


Госсекретарь США Мадлен Олбрайт и министр иностранных дел России Евгений Примаков во время встречи в офисе МИД 31 августа


Виктор Геращенко, глава Центробанка РФ после дефолта


Евгений Примаков, «антикризисный» преемник Кириенко


Исполняющий обязанности премьер-министра Виктор Черномырдин покидает трибуну Государственной Думыпосле своего выступления, Москва, 31 августа. Лидеры фракций Думы сегодня холодно отреагировали на кандидатуру Черномырдина на пост премьер-министра

Источник: https://humus.livejournal.com/7117129.html

Метки: история, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1370 818
    xazzar berlazzar 9 марта 2020 в 9:08

    наивные совки. думали что постоят вот так с плакатиками, ельцин испугается и уйдёт. и даже в голову им, с их “лучшей в мире” системой образования, не приходило, что изначально собирали с них бабло в сбербанк чтобы потом кинуть.

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