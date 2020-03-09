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Субклады гаплогруппы R1a от 16 тыс. лет до н.э. и до наших дней.

21:52. 9 марта 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Источник: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_pictures/1992283/887341356-1583768320157/orig

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