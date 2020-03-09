... давно минувших дней, на заре формирования современных народов.Какие гаплогруппы у русских... 3500 лет назад, то есть в середине II-го тыс. до нашей эры.... Общий предок здешнего субкладагаплогруппы R1a1 жил 4300 лет назад.В Шотландии потомки...
...целеустремленно гнались за ним несколько дней в горах, возможно, ... ДНК гаплогруппы R1a (субклад не определен) с датировкой 4600 лет назад....этапа, «индоевропейцев» IV-II тыс. до н.э. Сюда...лица. Оставим это археологам. Наша цель в отношении катакомбной культуры...
... гнались за ним несколько дней в горах, возможно, ...погребения), датируется 5200-4300 лет назад, что соответствует описанной... нашего народа.МИГРАЦИИ ЮЖНЫХ СЛАВЯНВыше мы определили, что исходной гаплогруппой/субкладом..., «индоевропейцев» 4-2 тыс. до н.э.Сюда ...
... стоянками. Рис. 2. Древо именованных субклад (гаплогрупп) макрогруппы K (xLT). Как видно..., носители гаплогруппы R1a1 жили на севере Европы уже не менее 5 тыс. лет... 10 тыс.л.н. Как правило, стоянки находят у сохранившихся до нашихдней...