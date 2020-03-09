Сделано у нас

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Завод, производящий около 3 тысяч автобусов в год, приостановил работу 4 марта. По словам Урванцева, в вынужденный отпуск отправлено 350 человек.
«Наши поставщики из Китая в связи с приостановкой производства у них не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. Поскольку это ключевые комплектующие, мосты и двигатели, без них мы собрать автобусы не можем. Поэтому пока приостановлено производство. С компенсацией рабочим», - сообщил Урванцев.
Возобновление работы предприятия запланировано на 14 марта. «Надеюсь, что к этому сроку мы получим наши комплектующие», - сказал Урванцев.
С 20 апреля переход на режим неполной рабочей недели, напомним, запланировал «Камаз». У крупнейшего в РФ производителя грузовиков, который на 47% принадлежит госкорпорации «Ростех», а еще на 15% немецкому автоконцерну Daimler, есть запас комплектующих до конца первого квартала.
"Камаз" кстати относится к стратегическим , оборонным предприятиям .
Ситуация в апреле будет зависеть от того, запустят ли после приостановки производства заводы-партнеры «Камаза» в КНР, предупреждал замгендиректора компании закупкам Равиль Ибрагимов.
В число отраслей, которые существенно зависят от китайских поставок, входит также фармацевтика, говорил в конце февраля глава Минпромторга Денис Мантуров.
По оценке RNC Pharma, на первое полугодие прошлого года Китай обеспечивал 52% импортных закупок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).
Количество субстанций, которые поставляет Китай, достигает 120 наименований.
Вот такое вот провозглашённое импортозамещение .
Источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-rossii-ostanovilsya-odin-iz-krupneyshikh-avtobusnykh-zavodov-1028974198
Что интересно. Большая часть ракетных комплексов всегда была на базе минского МЗКТ – признанного авторитета в мире спецплатформ. Но “КамАЗ” выбил 300 млн.$ бюджетных денег под компанию импортозамещения. Успешно “освоили” деньги, создали “Платформу-О”, которую военные втихаря поругивают и считают непригодной. “Назло” минчанам сделали на неспециализированом шасси “Панцирь-С1″, который из-за высоты не под каждый мост влазит и на виражах опрокидывается.
А вот зависимость от китайских поставщиков ответственных дядек вполне устраивает.