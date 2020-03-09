Путин намерен потеснить американцев: в США ищут причины разрыва русских с ОПЕК

В 10:16 утра в пятницу, 6 марта, министр энергетики России вошел в здание штаб-квартиры ОПЕК в центре Вены с мыслью о том, что его босс готов перевернуть мировые нефтяные рынки с ног на голову.

Александр Новак сообщил своему саудовскому коллеге принцу Абдулазизу бин Салману (Abdulaziz bin Salman), что Россия больше не хочет сокращать объемы добычи нефти. Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии. Американские компании, добывающие нефть методом гидроразрыва пласта, выбросили на глобальный рынок миллионы баррелей, пока российские компании бездействовали. Пришло время потеснить американцев.

Спустя пять часов вежливых, но бесплодных бесед, в ходе которых Россия четко изложила свою стратегию, переговоры провалились. Цены на нефть упали более чем на 10%. Эти новости застигли врасплох не только трейдеров: министры были настолько сильно шокированы, что, по словам одного из присутствовавших, они не знали, что еще можно сказать. По словам другого источника, внезапно атмосфера на этой встрече стала напоминать поминки.

В течение трех лет Россия президента Владимира Путина участвовала в коалиции ОПЕК+, заключив с Саудовской Аравией и другими членами Организации стран-экспортеров нефти соглашение о сокращении уровня добычи нефти и поддержке цен. Помимо того, что этот альянс помог российской казне — экспорт энергоресурсов является важнейшим источником поступлений в российский бюджет, — он позволил Путину извлечь некоторую внешнеполитическую выгоду, создав связь между ним и новым лидером Саудовской Аравии кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.

Однако соглашение ОПЕК+ также благоприятно сказалось на американской сланцевой индустрии, и Россия была крайне недовольна готовностью администрации Трампа использовать энергоресурсы в качестве инструмента политического и экономического воздействия. Особенно сильно ее разозлило то, что Соединенные Штаты использовали санкции для того, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», который должен соединить газовые месторождения в Сибири с Германией. Белый дом также нанес удар по венесуэльскому бизнесу российской государственной нефтяной компании «Роснефть».

«Кремль решил пожертвовать сделкой ОПЕК+, чтобы остановить американских производителей сланцевой нефти и наказать Соединенные Штаты за вмешательство в реализацию проекта „Северный поток-2“, — сказал Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений в Москве.

— Конечно, портить отношения с Саудовской Аравией может оказаться рискованной затеей, но такова стратегия России в данный момент — гибкая геометрия интересов».

Первое «нет»

Сделка ОПЕК+ никогда не пользовалась особой популярностью среди представителей российской нефтяной индустрии, которым очень не нравилась идея воздерживаться от инвестиций в новые и потенциально прибыльные проекты. В частности, Игорь Сечин, глава «Роснефти» и давний союзник Путина, активно выступал против сокращения добычи, как сообщают источники, знакомые с ситуацией, попросившие сохранить их имена в тайне.

Кроме того, Кремль был разочарован тем, что альянс с Эр-Риядом так и не обернулся значительными инвестициями саудовцев в России.

По словам источников, в течение нескольких месяцев Новак и его команда говорили саудовским чиновникам, что их устраивало участие в альянсе ОПЕК+, но что им не хотелось бы еще больше сокращать объемы добычи. На последней встрече ОПЕК в декабре Россия договорилась о том, чтобы сохранять добычу на более или менее неизменном уровне, тогда как Саудовской Аравии пришлось пойти на серьезные сокращения.

Когда в начале февраля коронавирус начал негативно сказываться на экономической деятельности Китая — спрос на нефть у этого крупнейшего покупателя Саудовской Аравии сократился на 20%, — принц Абдулазиз попытался убедить Новака в необходимости досрочно провести встречу в формате ОПЕК+, чтобы выработать ответ на снижение спроса. Новак ответил отказом. Король Саудовской Аравии провел телефонный разговор с Путиным, но это не помогло.

Коронавирус продолжил быстро распространяться, а аналитики прогнозировали худший год по показателю спроса на нефть с периода глобального финансового кризиса. Лагерь Саудовской Аравии надеялся, что ему удастся переубедить Москву на следующей встрече ОПЕК, запланированной на начало марта. Российская сторона не исключала дальнейшее сокращение добычи, но продолжала настаивать, что производители сланцевой нефти тоже должны понести некоторый урон.

Путин, который лично принимает решения относительно политики России касательно ОПЕК+ с момента возникновения этого альянса в 2016 году, встретился с производителями нефти и ключевыми министрами в прошлое воскресенье. По словам источников, позиция России заключалась в том, что производители сланцевой нефти должны взять на себя часть урона, вызванного снижением спроса, сократив объемы добычи.

Отсутствие взаимного расположения

Когда на этой неделе министры собрались в Вене, Саудовская Аравия предприняла последнюю попытку заставить Россию уступить. Она убедила ключевых членов ОПЕК поддержать идею о резком сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в день, однако все зависело от того, захотят ли Россия и остальные страны ОПЕК+ присоединиться. Новак приехал последним в штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где его ждали заметно волновавшиеся коллеги, и отказался поддержать этот план.

Кронпринц даже рассматривал возможность позвонить Путину в пятницу, как сообщил один источник, знакомый с ситуацией. Однако официальный представитель Путина ясно дал понять, что президент не планирует вмешиваться. Что касается министров энергетики этих двух стран, то между ними не было взаимного расположения. По словам одного источника, они ни разу друг другу не улыбнулись.

С каждой новой утечкой с этого совещания трейдеры укреплялись в мысли о том, что достичь соглашения сторонам не удастся.

Принятие мер

«Роснефть» счастлива в связи с тем, что Россия вышла из этого соглашения. Теперь «Роснефть» может увеличить свою долю на рынке, как сказал ее представитель Михаил Леонтьев.

«Если вы всегда уступаете партнерам, это значит, что вы перестали быть партнерами. Это уже по-другому называется, — сказал он в интервью Bloomberg. — Посмотрим, как в таких условиях будет чувствовать себя американская сланцевая индустрия».

Однако решение нанести удар по сланцевой индустрии может обернуться негативными последствиями. Хотя многие производители в Техасе и других сланцевых районах выглядят уязвимыми, поскольку у них большие долги, а цены на природный газ находятся на очень низком уровне, для существенного сокращения объемов добычи в США может потребоваться время. Крупнейшие в Америке нефтяные компании, Exxon Mobil и Chevron, теперь контролируют множество сланцевых месторождений, и их балансы позволяют им пережить период снижения цен. Некоторые более мелкие добывающие компании, возможно, покинут рынок, но многие постараются защитить себя от последствий снижения цен на нефть.

В краткосрочной перспективе Россия находится в благоприятном положении для того, чтобы пережить падение цен на нефть. Базовая цена нефти, при которой российский бюджет будет сбалансирован, находится на уровне 42 долларов за баррель, а министерству финансов удалось отложить миллиарды долларов на «черный день». Тем не менее, характер и масштабы воздействия коронавируса на глобальную экономику до сих пор остаются неясными, а учитывая то, что скоро на рынок могут дополнительно хлынуть миллионы баррелей нефти, аналитики Уолл-Стрит предупреждают о том, что нефть может упасть до рекордно низких 26 долларов за баррель.

В Саудовской Аравии, где правительство практически полностью зависит от нефти, воздействие на экономику не заставит себя ждать. У принца Абдулазиза и его сводного брата кронпринца Мохаммеда будет масса стимулов для того, чтобы увеличить добычу и извлечь максимальную прибыль на фоне падения цен.

«Цены будут падать, пока либо Москва, либо Эр-Рияд не прекратят это соревнование на выносливость» или пока североамериканские производители существенно не сократят объемы добычи, как сказал Боб Макнелли (Bob McNally), президент Rapidan Energy Advisors и бывший член Совета национальной безопасности.

Отношения между двумя министерствами энергетики остаются теплыми, и дипломатические механизмы группы ОПЕК+ продолжают действовать, что оставляет двери открытыми на случай, если стороны решат воссоединиться. В пятницу Новак сказал своим коллегам, что на ОПЕК+ еще рано ставить крест.

Однако фотография зала совещаний, сделанная после того, как делегаты ее покинули, указывает на совершенно иную картину: маленький российский флаг, стоявший у места Новака, был опрокинут. А принц Абдулазиз обратился к своим коллегам с суровым предупреждением: поверьте мне, сказал он, по словам источника, который находился в зале. Мы все пожалеем об этом дне.

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