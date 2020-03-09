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Италия пошла на неслыханные меры из-за коронавируса

08:48. 9 марта 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Италия пошла на неслыханные меры из-за коронавируса | Русская весна

Правительство Италии ввело небывалые ограничения после того, как страна стала второй по количеству зараженных коронавирусом, а также по количеству летальных исходов.

Итак, что же сделали итальянские власти?

Северные провинции, в том числе Ломбардия с Миланом, Венеция и прилегающие районы фактически изолированы, это называется «оранжевой зоной» и в ней живут около 20 миллионов человек, запрещены въезд и выезд.

Перемещение позволено только по рабочей или медицинской необходимости, если есть подтверждающие документы, а полиция вправе проверить любого.

Без ограничений могут ездить грузовики с товарами, поезда ходят по расписанию. Напомним, российская авиакомпания «Победа» отменила полеты в Италию с 11 по 31 марта.

Иностранцам тем не менее разрешено уехать домой, но приезжающих с севера в другие регионы Италии помещают на карантин.

Спортивные сооружения и курорты закрыты и отменены спортивные соревнования, закрыты школы, рестораны могут работать только до 6 вечера.

Жителям северных провинций запрещено выходить из дома, если есть кашель и температура выше 37,5.

По всей Италии закрыты музеи, театры, кино и клубы, запрещены массовые мероприятия, свадьбы и похороны. Напомним, во Франции всё же открыли для посещения Лувр после нескольких дней простоя из-за боязни стремительного распространения коронавируса.

Все эти меры введены до 3 апреля. Их нарушение грозит арестом на 3 месяца и штрафом.

Напомним, Италия стала крупнейшим очагом заболевания в Европе. Зафиксированные случаи заболевания в России, на Украине и в Белоруссии — это были люди, прибывшие именно из Италии.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583732905

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7137 5635
    марина 9 марта 2020 в 10:45

    Я читала ,что именно три страны -Китай,Италия ,Иран в ходят в сферу влияния английских банкстеров и именно там разыгрываются сейчас сценарии апокалипса короновирусного

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