Италия пошла на неслыханные меры из-за коронавируса

Правительство Италии ввело небывалые ограничения после того, как страна стала второй по количеству зараженных коронавирусом, а также по количеству летальных исходов.

Итак, что же сделали итальянские власти?

Северные провинции, в том числе Ломбардия с Миланом, Венеция и прилегающие районы фактически изолированы, это называется «оранжевой зоной» и в ней живут около 20 миллионов человек, запрещены въезд и выезд.

Перемещение позволено только по рабочей или медицинской необходимости, если есть подтверждающие документы, а полиция вправе проверить любого.

Без ограничений могут ездить грузовики с товарами, поезда ходят по расписанию. Напомним, российская авиакомпания «Победа» отменила полеты в Италию с 11 по 31 марта.

Иностранцам тем не менее разрешено уехать домой, но приезжающих с севера в другие регионы Италии помещают на карантин.

Спортивные сооружения и курорты закрыты и отменены спортивные соревнования, закрыты школы, рестораны могут работать только до 6 вечера.

Жителям северных провинций запрещено выходить из дома, если есть кашель и температура выше 37,5.

По всей Италии закрыты музеи, театры, кино и клубы, запрещены массовые мероприятия, свадьбы и похороны. Напомним, во Франции всё же открыли для посещения Лувр после нескольких дней простоя из-за боязни стремительного распространения коронавируса.

Все эти меры введены до 3 апреля. Их нарушение грозит арестом на 3 месяца и штрафом.

Напомним, Италия стала крупнейшим очагом заболевания в Европе. Зафиксированные случаи заболевания в России, на Украине и в Белоруссии — это были люди, прибывшие именно из Италии.

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