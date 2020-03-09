Gazeta Wyborcza (Польша): Евровидение можно не проводить, россияне уже победили

На Евровидении в этом году победит российская группа Little Big, уверен автор GW. Группа добилась коммерческого успеха за рубежом и обрела массу поклонников по всему миру. На ее счету много выразительных клипов, музыка простая, но привязчивая. Группа умеет создавать хиты и эпатировать, поэтому, по всей вероятности, их ждет успех.

Если в России выбор группы Little Big для участия в Евровидении вызвал у многих удивление или даже чувство протеста, то миллионы ее поклонников во всем мире встретили эту новость с восторгом. Почему россияне станут фаворитами конкурса, который пройдет в мае в Роттердаме?

Группа Little Big появилась в 2013 году, и хотя она принадлежит к независимой сцене (ее участники считают себя панками, используют мотивы из андеграундной электронной музыки, рэпа и даже метала), ей удалось добиться такого коммерческого успеха на международной арене, о котором российские поп-звезды могут лишь мечтать. Все благодарю «Ютубу».

Их клипы выглядят как произведения южноафриканских мастеров паталогического жанра Die Antwoord, Александера Маркуса (Alexander Marcus) (это такой герой немецкого «Ютуба», про которого сложно сказать, кто он: гений или сумасшедший) или польского Славомира, снятые на гулянке в советском санатории. Вечеринка настолько удалась, что всем хотелось бы о ней забыть, но, к сожалению, видео попало в сеть…

Little Big, или знакомый постсоветский мир

Little Big — это Россия или в целом — постсоветский мир, отраженный в кривом зеркале. Мы знаем эти серые города и умирающие деревни, этих почти не отличимых друг от друга полицейских и бандитов. Мы знаем этих полных буфетчиц, оскорбленных на весь мир, местечковых красоток, увешанных, как елки, украшениями, и их хилых усатых парней, щеголяющих в спортивных костюмах, под которыми скрываются уродливые татуировки. Мы рады тому, что не встречаемся с ними каждый день, но немного скучаем по ним, ведь эти наши родные, а при этом яркие, настоящие, «неотформатированные» персонажи.

Little Big — музыкальная комедийная группа, но то, что использует она юмор не самого высокого пошиба, это еще мягко сказано. Один из главных хитов квартета — непристойный Big Dick, в котором фронтмен Илья Прусикин («Ильич») хвалится невероятными размерами своего мужского достоинства (к этой теме он возвращается в других песнях и роликах). LollyBomb — это лав стори, в которой Ким Чен Ын вступает в связь с ядерной бомбой, а Go Bananas — парад эксцентричных шутов и набор визуальных абсурдов, впрочем, иногда вполне удачных, как образ гигантского голубя, кормящего в парке людей крошками от огромной булки.

I'm OK — это застольная песня, рассказывающая о таком неудобном моменте, когда человек, хотя все видят, что он пьян, продолжает, храбрясь, твердить «я в порядке, я не алкоголик», чем только еще больше себя компрометирует. Скажем честно, исключительно славянская тема. I'm OK можно счесть продолжением песни, с которой начиналась карьера петербургской группы: Everyday I'm Drinking. Это электро-козачок, который соединяет клише из западной культуры (в припеве звучит словосочетание «no future», а об сцену, словно гитару, разбивают балалайку) с образами, однозначно ассоциирующимися с Россией: церковь, милицейская форма, серп и молот, водка, снег, медведь…

Скибидимания

Когда Little Big стараются быть серьезными, а происходит это редко, начинаешь скучать по их ребяческим выходкам. Группа, например, записала патетично-патриотический гимн футбольных хулиганов Russian Hooligans, в клипе на который драка болельщиков изображается, как героическое сражение в фильме «Храброе сердце», или танцевальную версию песни «Полюшко-поле» из репертуара Хора Красной армии (в клипе зритель видит череду берущих за душу русских пейзажей). И хотя сквозь этот пафос проглядывает сверхидентификация в духе группы Laibach, в большом количестве вынести его было бы сложно.

Массовую популярность принес группе Little Big хит Skibidi. Незамысловатое техно сопровождается традиционно комичным видеорядом. Все персонажи действуют неестественно скованно, но при этом, размахивая руками и ногами, исполняют гротескный танец. Вирусная популярность клипа (сейчас в «Ютубе» у него более 360 миллионов просмотров) позволила россиянам приобрести новых поклонников, которые начали делать собственные версии этой песни. На рубеже 2018 и 2019 годов Skibidi танцевали по всему миру в телеэфире, на дискотеках и в школах.

Концерт группы Little Big в Москве

Почему я пишу о клипах (большинство из них создала Алина Пязок, которая продолжает сотрудничать с группой), а не о музыке? Потому, что писать в этом плане особенно не о чем. Жанр, который сами музыканты называют «похоронным рейвом», это простое, если не сказать примитивное, электронное звучание и безумно привязчивые припевы. В одном месте вплетаются знакомые ноты («Казачок»), в другом — появляется немного рэпа. Такая музыка понравится поклонникам группы Scooter, хотя любителям The Prodigy тоже, возможно, не сразу захочется покидать танцплощадку.

Залихватское глумление вместо патетичных песней

И хотя пока неизвестно, с каким произведением будет выступать в мае в Роттердаме группа Little Big, сложно не назвать ее фаворитом конкурса. С одной стороны, она умеет создавать запоминающиеся хиты, а с другой — выглядит яркой диковинкой в духе Lordi, а это большой плюс в том цирке, которым стало Евровидение.

Тем не менее следует признать, что Первый канал удивил всех выбором веселой четверки из Петербурга. Little Big вызывает неоднозначную реакцию и даже чувство протеста в особенности у тех россиян, которые предпочитают, чтобы их страну представляли настоящие вокалисты с красивыми грустными произведениями, показывающими всю сложность славянской души. Они тоже обычно нравятся зрителям Евровидения, хотя победу России принесли всего один раз, когда в 2008 году Дима Билан добился успеха со своей песней Believe.

Источник: https://inosmi.ru/social/20200309/246994476.html