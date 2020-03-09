Азербайджан: мечты о Российской Империи

Азербайджанские граждане стали активно группироваться в разных идеологических лагерях — сторонников и противников России и Ирана. В Азербайджане геополитическая карта проходит так: на Юге, Востоке и Севере страны народ наделен ярко выраженной пророссийской, проиранской, евразийской (сухопутной) идентичностью, а на Западе — протурецкой, проамериканской, прозападной (атлантистской). Это, естественно, вряд ли способствовало укреплению межэтнической стабильности и созданию определенного политического консенсуса. Определенной степени свой уголек в огонь, конечно, подкинули агенты НАТО-вской Турции, которые очень сильно доминируют в медийной сфере.

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«Запад создает Анти-Россию, Россия должна помочь и поддержать Анти-анти-Россию» (Николай Стариков). Слабость Российских позиций в медийной сфере связана с тем, что, к сожалению, в течение многих лет Россия в отличие от США и Запада мало уделяли внимания развитию и расширению пророссийского медийного поля. Долгие годы, мы, пророссийские силы, республики работали без финансов; даже израсходовав свои последние средства, постарались хотя бы повышать конкурентоспособность наших медийных структур. При небольшой финансовой поддержке мы могли бы производить качественный местный контент, который был бы интересен не только гражданам страны, но и гражданам Ирана и Турции. К сожалению, в самые важные периоды международных процессов мы остались без финансовой поддержки, а наши оппоненты щедро финансировались. В итоге Азербайджан, как и другие постсоветские республики, превратился в некую информационную колонию. Здесь доминируют западные и турецкие СМИ и соответствующая пропаганда. Сегодня азербайджанские СМИ тиражируют те новости, которые опубликуются в турецких СМИ, выражают турецкую точку зрения, настраивают народ на турецкую волну.

Наша цель — это ликвидация любой информационной зависимости от западных источников. Я думаю, что пришло уже время России поддерживать в бывших советских республиках пророссийские СМИ, те медийные структуры, которые могут показать действительно качественный контент. Долгие годы в России на это никто не обращал внимание. Но пришло время менять позиции по этому делу, хотя бы из-за того, что речь идет об идеологической работе с населением. Без хорошей идеологической начинки, без возможности мобилизовать население вокруг наших универсальных ценностей невозможно рассчитывать на то, что это общество будет более адекватно реагировать на те или иные изменения. Дело в том что, оставаясь без финансовой поддержки и не расширяя свою аудиторию, рано или поздно мы сами можем стать жертвой какого-то серьезного давления извне. Все равно, внешние сильные игроки давно используют информационный инструмент как дополнительный инструмент давления.

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Сегодня шестая колонна Запада во власти Азербайджана закрыла освещение российских телеканалов в республике. Народу представлено только лживые прозападные каналы Азербайджана и Турции. Курдская группировка уже 25 лет круглосуточно работает над тем, чтоб рядовой азербайджанец ненавидел Россию и Иран. Но, несмотря на информационную блокаду, народ видит, что его обманывают, что ни Россия и Иран является источником всех бед, как нас убеждают, а наоборот, США, Запад и Израиль. Взрослое поколение, жившие в советские времена, не довольны антирусской и прозападной риторикой наших СМИ. Азербайджанцы, живущие и зарабатывающие себе на жизнь России, легко чувствуют разницу, часто отмечают это и желают о присоединении республики к России. Вернувшись в обворованную родину, азербайджанцы сожалеют, что их страна не в составе России. Каждый приезжающий родину азербайджанец видит, что местные политологи и журналисты нагло лгут, о том, что Россия скоро развалится, что в России все плохо. Народ уже видит и открыто говорит, что так называемая «независимость» не что иное, как курдо-сионистское иго.

Азербайджанцы больше не верят Западу. Азербайджанцы больше не верят в идеологический проект сионистов «Цивилизованный Мир». Уже не получается навешать либеральную лапшу на уши азербайджанским «гоям». Они хорошо понимают что, нет никакого «цивилизованного» мира, а есть сообщество сионистов, мечтавших поработить народов планеты. Банковская ростовщическая сеть пошла в мир от английских сионистов. Азербайджан стал колонией Англии и Америки, в том числе и в плане финансовой зависимости.

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Материальное положение народа так ухудшилось, что многие уже открыто мечтают о российской военной интервенции. Порядки и процветание в Азербайджане будет лишь тогда, когда республика войдет в состав России. Сегодня многие азербайджанцы сожалеют, что Путин не их президент.

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Как сказал Максим Шевченко, только русские могут быть подлинным субъектом политического движения и политического модернизации. Русский народ формировался как политически-исторический субъект. Это обилие этносов: славянских, арийских, тюркских и др. — людей, которые приезжали туда, начали жить, служить…

Русские сильно связаны с идеей государственности, с идеей исторической экспансии и исторического развития. Российское государство не знало границ. Русский проект сам по себе подразумевает проект развития. Колониальный ли этот проект? Нет, это не колониальный проект — просто это абсолютно имперский проект. Только русские готовы класть за государственный проект свои жизни. Именно благодаря русскому народу «гойское» народы неоднократно были спасены. Русские вырвали планету от рук рептилии — Глобального Хищника. Именно русские были строителями, да и строительным материалом феодальных, аристократических, капиталистических и социалистических империй. Именно русские строили Советский Союз — огромный социалистический проект. Как русские ушли с Кавказа, кавказские народы начали истреблять друг друга. Азербайджан процветала лишь тогда, когда интегрировал в русскую цивилизацию. Российская империя подняла нашу серую массу наверх, сделав нас строителями будущего — инженерами, философами, мыслителями, учителями, докторами, даже космонавтами…

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Нужно учитывать внешние и внутренние факторы, рассчитывать силы и средства, мотивацию людей, их желания и стремления. Народ хочет в Россию. Народу такая «независимость» не нужна. Безработица, миграция, безденежье, гмо, кредиты, землячество кланов — вот что такое «независимость». Люди, мечтающие о создании культурного, здорового и сильного азербайджанского народа, созревающего в собственном государстве, убедились, что вместо собственного государства они имеют международное предприятие, а вместо здорового развития — быстро прогрессирующий распад и гниение.

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В Азербайджане много людей с пророссийскими взглядами. Даже чиновники. Они просто сидят тихо и ждут момента. Людей, говорящих «Правительство вернется» — становилась очень много. В течение последних 25 лет 3 миллиона азербайджанцев жили и зарабатыватали в России. Не марионеточное правительство, а именно они обеспечивали азербайджанский народ в эти трудные годы.

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Путин правильно отметил на пресс-конференции, что Россия самая большая страна в мире, и окружить её нереально. Под этим имеется в виду и то, что Россия самодостаточная страна, способная выжить при любых санкциях. Мы, бывшие Советские граждане, тоже переживаем за Россию. Россия — наша Родина. Победа России — это наша победа.

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Россия должна спасти азербайджанский народ. Мы — бывшие подданные Российской Империи.

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В названии государства, в Российской Империи, я не вижу ничего плохого. Это была наша общая страна, раскинувшаяся на полсвета, и жили в ней удобно и спокойно мы все. Российская Империя и СССР- это наше славное прошлое. СССР был империей, которая противостояла страшным преступникам — сионистам из США и Израиля, претендующим на установление нового «мирового порядка». Этой империей против монархии сионистов была, есть и будет Российская Федерация.

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Мы пытаемся лечить следствие, а не саму болезнь, видимые симптомы, а не вирус внутри организма. А болезни той название – «независимость». Пока наш народ не избавиться от этой раковой опухоли — не будет конца страданиям нашего народа. Нет человеческой силы, способной помешать тому, чтобы оторванный от России и преобразованный в независимое государство Азербайджан стал сборищем грабителей с Турции и Запада… Мы должны объединиться в твёрдом сознании и решимости избавиться от этой болезни. Мы должны позаботиться хотя бы о будущих поколениях, хотя бы с надеждой, что их уже это всё не коснётся, а для этого начинать нужно сегодня. Надо покончить с этой бедой, с душителем азербайджанского прогресса, этим убийцей, убивающим ради прибыли. Только в составе России в азербайджанские земли придут мир и порядок, вот тогда люди, взявшись за руки, начнут строить более совершенную жизнь без обмана, эксплуатации, агрессии и насилия.

Ибрагим Сел, лидер Евразийского Движения Азербайджана

Источник: https://nstarikov.ru/azerbajdzhan-mechty-o-rossijskoj-imperii-113710