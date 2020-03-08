Женщины во власть
Женщины и власть
Елена Ромская, Елена Андреева, Татьяна Боровина, Cветлана Мурашко, Олег Бажин и Алексей Орлов
Эта тема вызывает много разногласий и споров.
Почему женщины оказались во власти?
Нужна ли женщина у руля власти, и если нужна, то для чего?
Какие женщины могут быть во власти, и какие находятся там сейчас?
На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в эфире дискуссионного клуба на Народном Славянском Радио.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
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