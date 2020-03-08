Женщины во власть

Женщины и власть

Елена Ромская, Елена Андреева, Татьяна Боровина, Cветлана Мурашко, Олег Бажин и Алексей Орлов



Эта тема вызывает много разногласий и споров.



Почему женщины оказались во власти?

Нужна ли женщина у руля власти, и если нужна, то для чего?

Какие женщины могут быть во власти, и какие находятся там сейчас?



На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в эфире дискуссионного клуба на Народном Славянском Радио.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2zDaSG2cXuU