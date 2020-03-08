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Женщины во власть

15:49. 8 марта 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Женщины и власть
Елена Ромская, Елена Андреева, Татьяна Боровина, Cветлана Мурашко, Олег Бажин и Алексей Орлов

Эта тема вызывает много разногласий и споров.

Почему женщины оказались во власти?
Нужна ли женщина у руля власти, и если нужна, то для чего?
Какие женщины могут быть во власти, и какие находятся там сейчас?

На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в эфире дискуссионного клуба на Народном Славянском Радио.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2zDaSG2cXuU

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