Военная приемка. Борей-А. Подводные стратеги нового поколения

Главный герой нового выпуска «Военной приемки» – «Князь Владимир». Самый современный атомный подводный крейсер стратегического назначения. Он построен по проекту с кодовым названием «Борей-А» и относится к поколению «четыре-плюс». Это значит, что более совершенного и более смертоносного стратега в стране просто нет. А по мнению большинства экспертов, «Князь Владимир» по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. При этом до сегодняшнего дня журналистам о новом крейсере рассказывали крайне мало. Но для «Военной приемки» создатели корабля сделали исключение: впервые они пустили представителей СМИ во внутреннее пространство новой лодки и даже показали следующие после «Князя Владимира» подводные лодки проекта Борей-А.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ULOdy8gSzj4