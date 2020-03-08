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Военная приемка. Борей-А. Подводные стратеги нового поколения

15:52. 8 марта 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой нового выпуска «Военной приемки» – «Князь Владимир». Самый современный атомный подводный крейсер стратегического назначения. Он построен по проекту с кодовым названием «Борей-А» и относится к поколению «четыре-плюс». Это значит, что более совершенного и более смертоносного стратега в стране просто нет. А по мнению большинства экспертов, «Князь Владимир» по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. При этом до сегодняшнего дня журналистам о новом крейсере рассказывали крайне мало. Но для «Военной приемки» создатели корабля сделали исключение: впервые они пустили представителей СМИ во внутреннее пространство новой лодки и даже показали следующие после «Князя Владимира» подводные лодки проекта Борей-А.

Подробности на https://tvzvezda.ru
#ВоеннаяПриемка #КнязьВладимир #Крейсер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ULOdy8gSzj4

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