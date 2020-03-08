"Вам, беззаветным защитникам нашим, жертвам блокады великой войны..."

9 мая 1960 года на Пискаревском кладбище был открыт мемориальный комплекс. В центре — шестиметровый памятник Матери-Родины, ставший символом пережитой Ленинградом трагедии. Скульптор Вера Исаева не дожила до его открытия всего несколько дней…

Дочь дворянина

Ее отец не был благородных кровей. Дворянское звание Василий Исаевич получил за заслуги перед страной. Исследования главного врача Кронштадтского морского госпиталя, касающиеся распространения инфекций, помогли спасти тысячи жизней.

В 1911 году отец умер. Вместе с мамой и сестрой 13-летняя Вера переехала в Петербург. Она уже точно знала, чему посвятит жизнь. И в 1916 году поступила в Рисовальную школу общества поощрения художеств, которую возглавлял Николай Рерих. Долго учиться не пришлось. Умерла мать, сестру Лиду призвали на фронт как врача, и Вера отправилась вместе с ней на войну медсестрой…

Но вернувшись в 1920 году в Петроград, она упрямо поступила в Государственные художественно-промышленные мастерские (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица). Сестры остро нуждались в деньгах. Параллельно с учебой Вера оформляла детские книжки, писала стихи, рисовала календари, преподавала лепку, рисование и черчение в Школе ликвидации безграмотности на Петроградской сторон, обучала беспризорников в Центральном карантинно-распределительном пункте на Каменноостровском проспекте…

Образ Веры никак не вязался со стереотипами об изнеженных барышнях-дворянках. Коротко стригла волосы, носила мужскую одежду, была резка в выражениях.

Такими же резкими и порывистыми были ее работы.

В собраниях Русского музея и Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга сохранились сделанные ею в 1920-х годах фигурки беспризорников, легкомысленных нэпманов.

В 1935 году знаменитый скульптор Николай Томский зовет её поучаствовать в создании памятника Ленину. Опыт удачен. Сразу после этого в составе бригады скульпторов она работает над памятником Кирову в Ленинграде — по сути переквалифицируется в монументалиста.

Но в творческие планы вновь вмешалась война — теперь Великая Отечественная.

Партизаны на Невском

Когда сомкнулось кольцо блокады, на ленинградских улицах появились неожиданные фигуры. Красноармейцы, рвущиеся в бой, рабочие у станка, поверженные фашисты — специалисты назовут гипсовые уличные композиции агитационно-монументальными рельефами. Их создавала бригада скульпторов под руководством Николая Томского. Вера Исаева в числе первых вошла в это объединение.

Рельефы должны были символизировать готовность города к сопротивлению и поднимать дух ленинградцев. Весной 1942 года группу художников, среди них была и Вера Исаева, в условиях строжайшей секретности вывезли на партизанскую базу под Ленинградом. Из короткой — всего несколько часов — командировки Вера привезла целую папку рисунков и несколько этюдов в глине и пластилине. А год спустя на Невском проспекте появились двухметровые гипсовые фигуры — партизана и партизанки.

Памятники не дожили до наших дней, их уничтожил вражеский снаряд.

Не дожили до Победы и многие из тех, кто окружал Веру в блокадном городе. У нее не было своей семьи, квартиру на улице Подковырова она делила с друзьями — семьей Стеблин-Каменских. Особенно дружила с Марией, когда-то они вместе работали в распределительном пункте для беспризорников. Сноха Марии в первые дни войны ушла на фронт, оставив на ее попечение годовалую дочь Наташу. Всю блокаду Вера и Мария вдвоем выхаживали ребенка. Но 20 апреля 1943 года Мария умерла.

Собрав все силы в кулак, Вера спасла осиротевшую девочку.

— Я думаю, моя мать выжила только благодаря Вере, — говорит дочь Наталии Стеблин-Каменской Марина.

Образ Матери на Пискаревке — из этих прожитых Верой блокадных дней и ночей.

Дело жизни

В 1948 году был объявлен Всесоюзный конкурс на создание монумента на Пискаревском кладбище. Лучшим был признан проект Исаевой и Таурита «Мать-Родина» Строгая женская фигура с траурной гирляндой в руках.

Работа над памятником продолжалась девять лет. У Матери-Родины не было конкретной модели. Исаева вновь достала свои эскизы из командировки в партизанский отряд, подняла работы, сделанные в блокадном городе, вглядывалась в лица и фигуры знакомых. Поиск вел и ее соавтор Роберт Таурит.

Так рождалась величественная фигура, которая поразит в самое сердце миллионы людей на планете Земле.

Модель утвердили. Но за четыре месяца до отливки памятника в бронзе художники приняли решение полностью переделать лицо скульптуры. У Матери-Родины не осталось индивидуальных черт. Она стала общей матерью всех детей, родителей, любимых, упокоенных на бесконечных скорбных аллеях Пискаревки.

Работа над монументом была завершена в 1957 году, но сам мемориальный комплекс только создавался. И Вера Исаева сосредоточилась на следующем проекте — памятнике Максиму Горькому. Работала не покладая рук. Болела. И знала, что угасает. Она все-таки закончила полутораметровую модель памятника, с которой будет отлит монумент. Он и сегодня украшает Кронверский проспект у станции метро «Горьковская».

А Вера Исаева умерла 19 апреля 1960 года от рака легких.

Две недели спустя на Пискаревском кладбище был открыт монумент «Мать-Родина».

ВОПРОС «РОДИНЫ»

Почему забыли Веру?

У Веры Исаевой не было учеников и наследников. Она никогда не стремилась к званиям и наградам. Ее жизнь проходила под девизом, сформулированным отцом: "Жизнь мчится стремительно вперед — спешите трудиться! "

Она и спешила, как могла.

Наверное, поэтому её имя сегодня мало что скажет даже большинству петербуржцев. А могилу на Серафимовском мемориальном кладбище только в последний год привели в порядок…

Источник: https://nstarikov.ru/vam-bezzavetnym-zashhitnikam-nashim-zhertvam-blokady-velikoj-vojny-113686