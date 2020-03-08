«Святые девяностые». Часть 7. 1997. «По законам гор». Выборы в Чечне
01. Зелимхан Яндарбиев, президент Чеченской Республики с 1996 по 1997 год.
03. Шамиль Басаев, один из кандидатов в президенты Чеченской Республики, обращается к толпе жителей города Червлиая во время предвыборной кампании. 20 января
04. Шамиль Басаев обнимает старуху во время предвыборного митинга в селе Ведено
05. Шамиль Басаев с ещё одним кандидатом в президенты Мовлади Удуговым
06. Кандидат в президенты Чеченской Республики Аслан Масхадов
07. Кандидат в президенты Чечни Аслан Масхадов во время пресс-конференции в Грозном 26 января
08. Аслан Масхадов беседует с Шамилем Басаевым в Грозном
09. Аслан Масхадов голосует на президентских выборах
10. В Грозном состоялась инаугурация Аслана Масхадова. Шамиль Басаев приносит присягу Аслану Масхадову. 12 февраля
11. Церемония инаугурации президента Чеченской Республики Аслана Масхадова
14. Президент Чечни Аслан Масхадов в окружении телохранителей входит на заседание кабинета министров в Грозном в свой первый рабочий день после инаугурации. 13 февраля