«Святые девяностые». Часть 7. 1997. «По законам гор». Выборы в Чечне



01. Зелимхан Яндарбиев, президент Чеченской Республики с 1996 по 1997 год.



03. Шамиль Басаев, один из кандидатов в президенты Чеченской Республики, обращается к толпе жителей города Червлиая во время предвыборной кампании. 20 января



04. Шамиль Басаев обнимает старуху во время предвыборного митинга в селе Ведено



05. Шамиль Басаев с ещё одним кандидатом в президенты Мовлади Удуговым



06. Кандидат в президенты Чеченской Республики Аслан Масхадов



07. Кандидат в президенты Чечни Аслан Масхадов во время пресс-конференции в Грозном 26 января



08. Аслан Масхадов беседует с Шамилем Басаевым в Грозном



09. Аслан Масхадов голосует на президентских выборах



10. В Грозном состоялась инаугурация Аслана Масхадова. Шамиль Басаев приносит присягу Аслану Масхадову. 12 февраля



11. Церемония инаугурации президента Чеченской Республики Аслана Масхадова



14. Президент Чечни Аслан Масхадов в окружении телохранителей входит на заседание кабинета министров в Грозном в свой первый рабочий день после инаугурации. 13 февраля



Источник: https://humus.livejournal.com/7115776.html