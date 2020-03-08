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«Святые девяностые». Часть 7. 1997. «По законам гор». Выборы в Чечне

08:54. 8 марта 2020 171 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


01. Зелимхан Яндарбиев, президент Чеченской Республики с 1996 по 1997 год.


03. Шамиль Басаев, один из кандидатов в президенты Чеченской Республики, обращается к толпе жителей города Червлиая во время предвыборной кампании. 20 января


04. Шамиль Басаев обнимает старуху во время предвыборного митинга в селе Ведено


05. Шамиль Басаев с ещё одним кандидатом в президенты Мовлади Удуговым


06. Кандидат в президенты Чеченской Республики Аслан Масхадов


07. Кандидат в президенты Чечни Аслан Масхадов во время пресс-конференции в Грозном 26 января


08. Аслан Масхадов беседует с Шамилем Басаевым в Грозном


09. Аслан Масхадов голосует на президентских выборах


10. В Грозном состоялась инаугурация Аслана Масхадова. Шамиль Басаев приносит присягу Аслану Масхадову. 12 февраля


11. Церемония инаугурации президента Чеченской Республики Аслана Масхадова


14. Президент Чечни Аслан Масхадов в окружении телохранителей входит на заседание кабинета министров в Грозном в свой первый рабочий день после инаугурации. 13 февраля

Источник: https://humus.livejournal.com/7115776.html

Метки: история, кавказ, Россия, фото

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